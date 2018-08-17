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Alkol ve sigaraya zam geliyor

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Dışişleri Bakanı ve Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Alkol ve sigaraya zam geliyor

Alkollü içki ve sarma tütünle ilgili açıklamalarda bulunan Özersay, devletin gelirlerinin artırılmasına yönelik düzenleme yapıldığını kaydetti.

Özersay açıklamasında şunları kaydetti:

“Alkollü içki ve sarma tütünle ilgili Fiyat İstikrar Fonu konulması kararı üretildi. Alkollü içkide litre başına 10 TL, sarma tütünde kilo başına 125 TL bir Fiyat İstikrar Fonu konulmuştur. Kıbrıs’ta imal edilmesi durumunda ise alkollü içkide litre başına 3 TL, sarma tütünde kilo başına 40 TL Fiyat İstikrar Fonu konulması kararı üretildi.

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