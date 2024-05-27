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Alkollü bir şekilde rahatsızlık verdiler üstüne kaçak çıktılar!

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Lefkoşa'da alkollü şekilde rahatsızlık yaratan ve kaçak yaşadıkları ortaya çıkan Dan Mpoys Mbıya ve Versa Mukwakwa Mıkılo, "KKTC'de izinsiz ikamet etmek", "sarhoşluk", ve "rahatsızlık" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldılar.
Alkollü bir şekilde rahatsızlık verdiler üstüne kaçak çıktılar!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Mayıs 2024 tarihinde, saat 02.30 sıralarında Lefkoşa’da umumi bir yer olan Sht. Erdoğan Yıldız Sokak üzerinde Dan Mpoys Mbıya’nın nefesinde 362 promil ve Versa Mukwakwa Mıkılo’nun

372 promil alkollü içki tesiri altında, yüksek sesle anlaşılmayacak şekilde bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, huzursuzluk çıkartacak biçimde ellerini ve kollarını gelişigüzel sallamak sureti ile makul mazeretleri olmaksızın uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını belirtti.

   Her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen polis, muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde Dan Mpoys Mbıya’nın 29 Kasım 2019 tarihinden itibaren toplam bin 639 gün, Versa Mukwakwa Mıkılo’nun ise 13 Haziran 2021 tarihinden itibaren toplam bin 79 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, 26 Mayıs 2024 tarihinde, her iki zanlının da Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak aleyhlerinde 2 gün süre ile ek tutukluluk alındığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest kalması halinde KKTC'de İzinsiz İkamet Etmek suçunu işlemeye devam edeceklerini kaydeden polis, zanlıların, davaları görüşülünceye deyin Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen Dan Mpoys Mbıya okumaya geldiğini, evlenip çocuk yapınca ailesinin para göndermeyi kestiğini, bu nedenle muhaceret işlemlerini yapamadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

 

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