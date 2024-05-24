Alkollü sürücü gece yarısı kaza yaptı

24.05.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde, Magtym SHUKUROV(E-29) 175 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KR 217 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve kaldırım taşları ile çevre duvarına çarptıktan sonra, yoluna devam edip kaldırım üzerindeki telefon direğine de çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Magtym SHUKUROV tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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