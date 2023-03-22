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Alkollü sürücü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı!

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Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında, 58 yaşındaki alkollü sürücü karşıdan karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki yaya Cumali Acar’a çarptı.
Alkollü sürücü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı!

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde saat 18.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, 58 yaşındaki alkollü sürücü Recep Keser karşıdan karşıya geçmeye çalışan 43 yaşındaki yaya Cumali Acar’a çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza sonucu ağır yaralanan yaya Cumali Acar’ın tedavisinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde devam ettiği kaydedildi.

Alkollü sürücü Keser ise tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor.

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