Almanya’da kadın polis kılığında aylarca ‘görev yapan’ adam yakalandı

Almanya’nın Berlin kentinde polis üniformasıyla aylarca kendisini polis olarak tanıtıp gerçek polislerle birlikte şüphelileri yakalayan 22 yaşındaki Lara isimli kadın sahte polis, Ömer K. çıktı.

Hürriyet’ten Ali Varlı’nın haberine göre, Ömer K. 4 bin avroya aldığı kışlık polis kıyafetini yazın giyince şüphe çekti.

İki polisin kendisiyle konuşup kimlik istemesi üzerine üstü aranan Ömer K.’dan bir miktar da uyuşturucu çıktı.

Ömer K’nın daha önce de ‘yaralama‘ ve ‘cinsel saldırı’dan sabıkası olduğu bildirildi.

Ceza yasalarını ezberlediğini söyleyen ‘sahte polis’, son birkaç aydır hemen hemen her gün sokakta üniformayla ‘görev yaptığını’ anlatarak “İçimden gelen bir şey” diye konuştu.