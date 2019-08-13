Almanya’da kadın polis kılığında aylarca ‘görev yapan’ adam yakalandı

Hürriyet’ten Ali Varlı’nın haberine göre, Ömer K. 4 bin avroya aldığı kışlık polis kıyafetini yazın giyince şüphe çekti.
İki polisin kendisiyle konuşup kimlik istemesi üzerine üstü aranan Ömer K.’dan bir miktar da uyuşturucu çıktı.
Ömer K’nın daha önce de ‘yaralama‘ ve ‘cinsel saldırı’dan sabıkası olduğu bildirildi.
Ceza yasalarını ezberlediğini söyleyen ‘sahte polis’, son birkaç aydır hemen hemen her gün sokakta üniformayla ‘görev yaptığını’ anlatarak “İçimden gelen bir şey” diye konuştu.
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