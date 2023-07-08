  • BIST 6.187,09
  • Altın 1613.507
  • Dolar 26.0348
  • Euro 28.562
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Almanya’da sigara yasağı: Çocuk ve hamileleri kapsıyor

» »
Almanya'da, içinde çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillere sigara içme yasağı getirilmesi planlanıyor.
Almanya’da sigara yasağı: Çocuk ve hamileleri kapsıyor

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Twitter’dan yaptığı açıklamada, toplumda çocukların ve hamilelerin daha fazla korunmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek araçla giderken içinde çocuklar ve hamileler bulunduğunda sigara yasağı getirilmesinin şart olduğunu ifade etti.

Bu uygulamanın daha önce yürürlüğe girmesi gerektiğini aktaran Lauterbach, “Sigara içilmesinden dolayı, özellikle küçük çocuklarda ve hamilelerde kalıcı hasarlar oluşuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanlığı da içinde çocuklar ve hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigara içme yasağı getirilmesine ilişkin yasa taslağı hazırladı.

Taslak diğer bakanlıklarla istişare edildikten sonra Bakanlar Kurulu’nda ele alınacak.

Daha önce birçok eyalet yönetimi söz konusu yasağın getirilmesi konusunda inisiyatif başlatmış ve otomobillerde yasağı ihlal edenlere 3 bin Euro’ya kadar para cezası verilmesi istenmişti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Anne yunuslar yavrularıyla konuşurken ‘bebek dili’ kullanıyor07 Temmuz 2023 Cuma 19:45
  • Brad Pitt, Formula 1’de ‘yarışacak’07 Temmuz 2023 Cuma 18:14
  • Kanada’da orman yangınlarının artması bekleniyor07 Temmuz 2023 Cuma 13:53
  • Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2023)07 Temmuz 2023 Cuma 08:55
  • İnsanlığın en sıcak yılı olacak: 50 derecenin üstünü görecek06 Temmuz 2023 Perşembe 20:49
  • Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı: Dünya sonsuza kadar değişecek06 Temmuz 2023 Perşembe 13:18
  • Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı: Dünya sonsuza kadar değişecek!06 Temmuz 2023 Perşembe 12:44
  • Şirketler, pandemi sonrası çalışma sistemlerini değiştirmiyor… Evden çalışmaya devam05 Temmuz 2023 Çarşamba 22:15
  • Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2023)05 Temmuz 2023 Çarşamba 09:00
  • Dünyada tüm zamanların en sıcak günü yaşandı04 Temmuz 2023 Salı 21:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti