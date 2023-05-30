'Altın Caretta Ödülleri' bu akşam sahiplerini bulacak

Kuzey Kıbrıs 3. Altın Caretta Yaşam ve Turizm Ödülleri kapsamında iş, sanat, spor, cemiyet, protokol, medya ve basın kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşecek olan ödül törenin de 450 konuğun yer alacağı hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs'tan birbirinden değerli, başarılı iş insanı ve sanat camiasından kişiler ödüllendirilecek.

SAYGIN MEDYA ve Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) iş birliği ile düzenlenecek olan ödül töreni yarın akşam Acapulco Resort Hotel Convention & Spa ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Yaklaşık 45 ödülün takdim edileceği gecede birbirinden değerli oyuncu, sporcu ve sanatçılarda konuklar arasında yer alacak.

SAYGIN MEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Saygın Kurt ile İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Enver Mamülcü, konuya ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

KURT VE MAMÜLCÜ’DEN ORTAK AÇIKLAMA

Kurt ve Mamülcü’nün ortak açıklaması şöyle:

“Ödül töreni hem Kuzey Kıbrıs hem de Türkiye açısından oldukça önemli. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yaşanan deprem felaketi tüm insanlığı etkilediği gibi bizleri de derinden üzmüş, ülkemizde büyük acıya sebebiyet vermiştir. Ödül töreninin en anlamlı yanı depremde hayatlarını kaybeden Kuzey Kıbrıs’ın gözbebeği sporcu çocuklarımız, evlatlarımız, canlarımız Melekler Takımı'nı da unutmadık ve bu ödül gecesi bir yandan onları anma ve onurlandırma gecesi olacaktır. Bu organizasyon bu anlamda gerek Türkiye gerekse Kuzey Kıbrıs için önemli bir misyon üstleneceğini belirtmek isteriz..."

ALTIN CARETTA ÖDÜLLERİ

Altın Caretta Ödülleri her yıl daha büyük bir katılımla ve ilgiyle gerek yerel gerek ulusal platformda marka değeri yüksek ve tanıtım odaklı uluslararası bir ödül törenidir. Seçici kurulun belirlediği kendi alanında başarılı kişilere, kurumlara, markalara ve ünlü isimlere bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Kuzey Kıbrıs Altın Caretta Ödülleri kapsamında ödülleri takdim edilecek. Ödül törenini bu yıl değerli ve ünlü sunucular Merve Akıncı ile Vahe Kılıçarslan birlikte sunacak.