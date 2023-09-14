“Amaçlı Güzellikler, Anlamlı Desteklerle Yücelir…”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Günkut Ajans olarak 36. Miss Kuzey Kıbrıs 2023 ve 25. Bay Kuzey kıbrıs 2023 organizasyonlarının tüm davetiye geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine takdim edildi.

Güzellikleri Yaşa ve Yaşat ilkesi ile 1984 Yılı ile başlayan ve '40 Yılın Yarışması' olarak adlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek tescilli güzellik yarışması Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması 2023 ve 1995 yılından günümüze, çeyrek asrında, Kuzey Kıbrıs’ın ilk sosyal sorumluluk ve farkındalık yarışması olarak gerçekleşen 25. Bay Kuzey Kıbrıs 2023 yarışmaları finali 31 Ağustos 2023 gecesi The Arkın İskele’de görkemli taç giyme töreni ile gerçekleşti.

Şampiyon Meleklerimiz ve asla unutulmayacak tüm Meleklerimizi yaşatacak olan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Günkut Ajans olarak organizasyonun tüm davetiye geliri (71,600 TL (yetmiş bir bin altı yüz)) takdim edildi.