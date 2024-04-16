Amcaoğlu: Dünyada ekonomik kriz yaşanıyor

Meclis Genel Kurulu'nda Sami Özuslu’ya yanıt vermek üzere söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu kuzu etinin bir aylık süre için denetimli mal kapsamına alınmasına ilişkin protokol imzalandığını ve paydaşlarla anlaşarak adım atıldığını vurguladı

Görevlilerin piyasada gezip denetim yaptığını belirten Amcaoğlu, satış yapılmaması gibi bir durum olmadığını söyledi.

Ekonomik sorunların KKTC’ye özgü olmadığını, dünya devi ülkelerde de enflasyon yaşandığını anlatan Amcaoğlu, son dönemlerde verilen HP oranlarına ve 4 ayda bir HP yansıtılması kararına işaret etti.

Dünyada ekonomik kriz yaşandığını yineleyen Amcaoğlu, Özuslu’nun bahsettiği anketteki 2 yıl içinde ekonominin kötüye gideceği öngörüsünün ise doğru bir öngörü olduğunu söyledi. Amcaoğlu, ankette en az güvenilen kurumlar arasında çıkan Meclis’in bir kanadının muhalefet olduğunu da sözlerine ekledi.

Amcaoğlu’nun konuşması sırasında yerinden söz alan CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, bayramda kasapta kuzu eti bulamadığını belirterek, “Bu protokol yanlış mı yapıldı, eksik mi yapıldı?” diye sordu.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Fide Kürşat ise, Hal Yasası geçeli bir yıl olduğunu anımsatarak, “Haller ne zaman hayata geçecek?” sorusunu yöneltti. Bakan Amcaoğlu, bu soruya, tüzüklerin hazır olduğu ve ihaleye çıkılmasının ardından çalışmaların başlayacağı yanıtını verdi.

CTP Milletvekili Fikri Toros da yerinden, et konusundaki sorunun arzın talep karşılığındaki yetersizliğinden kaynaklandığını, sorunun palyatif teşebbüsler yerine kapsamlı olarak masaya yatırılması gerektiğini söyleyerek, “Bunun kalıcı çözümü canlı hayvan ithalatı ile mümkündür. Bu bakanlığınızın gündemine geldi mi?” diye sordu. Amcaoğlu ise bu sorunun esas muhatabının Tarım ve Orman Bakanlığı olduğu cevabını verdi.