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Amcaoğlu: Parklarıyla güçlenen bir Gönyeli-Alayköy için kararlılıkla çalışıyoruz

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Amcaoğlu: Parklarıyla güçlenen bir Gönyeli-Alayköy için kararlılıkla çalışıyoruz
Amcaoğlu: Parklarıyla güçlenen bir Gönyeli-Alayköy için kararlılıkla çalışıyoruz

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kent genelinde yaşam alanlarını güzelleştirmeye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Amcaoğlu, özellikle çocuklara oyun alanı, tüm kent halkına ise nefes alacak yeşil bölgeler kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bu kapsamda Kanlıköy’e yeni bir park kazandırıldığını açıklayan Başkan Amcaoğlu, parkta 388 metrekare yeşil alan, 141 metrelik yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, spor aletleri ve 118 ağaç ile bitki bulunduğunu belirtti.

Yılmazköy Sümbül Sokak Parkı’nda da kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Amcaoğlu, “190 metrekarelik kauçuk zemin tamamen değişti. Oyun grubunun bakımı yapıldı, kırık salıncak ve kaydıraklar yenilendi. Banklar ve çöp kutuları yenilenirken, 6 adet açık hava spor aleti yerleştirildi” dedi.

Kentin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Amcaoğlu, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

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