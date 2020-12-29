Anastasiadis İki Devlet Konusunda Yanıtını 2017 Belgesiyle Verdi

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisine “iki devletli çözüm istediğini” söylediği iddiasının yankıları sürerken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten dün “belgeli yanıt” geldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kendisine “iki devletli çözüm istediğini” söylediği iddiasına yanıtın gecikmediğini, Anastasiadis’in bu iddialara dün, 2017 yılında BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği gayriresmî belgeyi gündeme getirerek yanıt verdiğini yazdılar.

Gazete, Hrisostomos’un, Anastasiadis’in bir dönem kendisine, “iki devletli çözüm istediğini” söylediği iddiasının ardından dün başta AKEL olmak üzere tüm siyasi partilerden açıklama ve eleştiriler geldiğini, Anastasiadis’in ise eleştirilere 2017 yılında BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği gayriresmî belgeyi gündeme getirerek yanıt verdiğini belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Kıbrıs tarihine “bölünmüşlüğün lideri” olarak geçeceği şeklinde ağır eleştirilerde bulunurken, DİKO ve Dayanışma Hareketi ise, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda nasıl bir çözüm istediğini net bir şekilde dile getirmesi gerektiğini vurguladılar.

ELAM ise “iki devletli bir çözüme ilişkin hiçbir öneri ve tartışmanın kabul edilemeyeceği” vurgusunda bulunurken, DİSİ ve DİPA, “Türk ajandasına uygun şekilde iki devletli çözümün gündeme getirilip tartışılmasının faydasız ve zarar verici olacağı” açıklamasında bulundu.

Gazete, partilerin bu açıklamaları üzerine Anastasiadis’in, 22 Eylül 2017’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği, kamuoyunda o dönemde genişçe yer alan ve siyasi partilerin de halihazırda bilgisi dahilinde olduğu düşünülen belgeyi yeniden siyasi parti liderlerine gönderdiğini yazdı.

Anastasiadis’in söz konusu “gayriresmî mektubuna” ayrıntılı biçimde yer veren gazete, söz konusu mektupta Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerine, Guterres’in “altı maddelik belgesi temelinde, BM kararlarına ve AB ilkelerine dayalı bir çözüm bulunması amacıyla devam etmeye hazır olduğunu” vurguladığını aktardı.

Gazete ayrıca, BM Genel Sekreteri Guterres’in 25 Kasım 2019 tarihinde yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazeteye göre Guterres söz konusu açıklamasında özetle; “her iki liderin kendisine, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin 1991 yılı kararı da dahil olmak üzere tüm kararlarıyla belirlenen iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunması yönündeki kararlılık ve bağlılıklarını dile getirdiklerini” ifade ediyor.

Gazete, Anastasiadis’in mektubunu siyasi liderlere göndermesinin ardından bir açıklamanın da Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’tan geldiğini, Kusios’ın eleştirilerini AKEL’de yoğunlaştırdığını aktardı.

Kusios açıklamasında, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “sürekli tekrar eden dayanaksız açıklamalarıyla ne kadar zarara yol açtığının farkında olmadığı” iddiasında bulunarak, Anastasiadis’in, Crans Montana müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının iki ay sonrasında Guterres’e gönderdiği mektubu liderlere de gönderme kararı aldığını ifade etti.

Kusios, Anastasiadis’in o tarihten bugüne kadarki görüşünün de değişmediğini savundu.

Gazete, Kusios’un açıklamasına ise AKEL’in yanıtının gecikmediğini, partiden yapılan açıklamada, “Anastasiadis ne kadar mektup gönderirse göndersin, Kıbrıs içinde ve dışında onlarca insana, Kıbrıs sorununda en iyi çözümün iki devletli çözüm olacağını fısıldadığı gerçeğinin değişmeyeceğinin” ifade edildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Anastasiadis’in “Başpiskopos Hrisostomos’un, eski çalışma arkadaşlarının, hükümet üyelerinin ve Kıbrıs Rum basını mensubu gazetecilerin yalan söylediklerini veya delirdiklerini düşünüyorsa bunu cesaretle söylemelidir” ifadeleri kullanıldı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini “İki Devlete 2017 Yılındaki Gayriresmî Belgeyle Yanıt – Başpiskopos Yüzünden Gayriresmî Belge” başlıkları altında okuyucusuna yansıtırken, Anastasiadis’in Guterres’e yeni bir mektup gönderme ihtimalinden de söz etti.

Gazete haberinde, Hrisostomos’un Politis gazetesine verdiği söyleşinin Rum Başkanlık Sarayı’nda rahatsızlık yarattığını, siyasi parti liderlerinden eleştiriler alan Anastasiadis’in ise 2017 tarihli Guterres’e gönderdiği gayriresmî mektubu siyasilere göndererek yanıt verdiğini aktardı.

Haberde ayrıca, Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’ne Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir mektup gönderme düşüncesinde olduğu da kaydedildi.

Anastasiadis’in Guterres’e, “gelecekteki olası bir gayriresmî görüşmede olumlu ilerleme sağlanacağı izlenimini elde edememesi durumunda ileriyle adım atmaması gerektiği düşüncesini” ileteceğini öne süren gazete, bu yüzden Guterres’in Kıbrıs Rum tezleri hakkında net bir görüşe sahip olması gerektiğinin önemli addedildiğini vurguladı.

Alithia gazetesi ise haberini “Suçlamalara Guterres’e Gönderilen Belgeyle Yanıt-Hangi Başpiskoposa İnanalım? Kasım 2017’dekine mi Yoksa Şimdikine mi?” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş şekilde yansıttı.

Gazete, Anastasiadis’in söz konusu belgesi ve Guterres’in “taraflarla Crans Montana’da yaptığı görüşmelerde sunduğu altı maddeye” geniş yer verdiği haberinde ayrıca, Başpiskopos Hrisostomos’un Kasım 2017’de yaptığı açıklamalarla önceki gün söyledikleri arasında büyük çelişkiler olduğunu öne sürdü.

Gazete, Hrisostomos’un 2017’de Crans Montana görüşmeleri çöktüğünde, kendisini ziyaret eden bir grup öğrenciye hitaben yaptığı konuşmada “iki devletli çözümün daha iyi olacağı ve (işgal bölgelerinde) oluşacak devletin AB çerçevesinde olması ve Kıbrıslı Türklerin Türkiye’den kopmaları ve yerleşiklerin (TC kökenli vatandaşlar) gitmesinin de daha iyi olacağı” iddiasında bulunduğunu hatırlattı.

Bugün yaptığı açıklamalarda iki devletli çözüme karşı olduğunu söyleyen Hrisostomos’un ise o dönemdeki açıklamalarına gelen eleştirilerin ardından “çocuklara sözüne ettiği iki devletle aslında iki eyaleti kastettiği ve kendisinin üniter devletten yana olduğu” açıklamasında bulunduğunu aktaran gazete, “Hangi Başpiskoposa inanmalıyız?” sorusunu gündeme getirdi.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Anastasiadis Yüzünden Uğradığımız Zarar Ortada” başlığı altında yansıttı ve AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’nun açıklamalarına geniş yer verdi.