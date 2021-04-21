Anastasiadis: iki devletin uluslararası toplum ya da AB tarafından kabul edilmesinin imkansız olduğunu söyledim

Anastasiadis görüşmenin başlangıcından itibaren, iki devletin uluslararası toplum ya da AB tarafından kabul edilmesinin imkansız olduğuna işaret ettiğim

Alpha TV'ye verdiği röportajda Anastasiades, Türk tarafının yaptığı konuşmanın kayıtlarından bahsetti ve bizim tarafımızın da söylenenleri kaydettiğini söyledi. "Konuşmanın bir dökümünün istendiğini ve gönderildiğini söylemekten memnuniyet duyuyorum ve bizimkiyle kesinlikle aynı zamana denk geldi."

Bazı eksiklikler vardı ama “en önemli şey, görüşmenin başlangıcından itibaren, iki devletin uluslararası toplum ya da AB tarafından kabul edilmesinin imkansız olduğuna işaret ettiğimde yapılan gözlemdir. "