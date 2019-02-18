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Anastasiadis ile May telefonda görüştü

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis, İngiltere Başbakanı Teresa May’le Cumartesi günü telefonda görüştü.
Anastasiadis ile May telefonda görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis, İngiltere Başbakanı Teresa May’le Cumartesi günü telefonda görüştü.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cumartesi günü İngiltere Başbakanı Terese May’le telefonda görüştüğünü, ikilinin Mart ayında Londra’da yüz yüze görüşme ihtimalinin ortaya çıktığını yazdılar.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu dün yaptığı açıklamada, May’ın Cumartesi günü Anastasiadis’i telefonla aradığını, görüşmede “Brexit” olarak da bilinen İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin ele alındığını ifade etti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın İngiliz üsleri sebebiyle İngiltere’yle ayrı görüşmeler gerçekleştiriyor olsa dahi Brexit konusunda AB’nin ortak görüşünü benimsediğini hatırlatırken, Anastasiadis’in Mart ayında İngiltere’ye yapması beklenen ziyaret sırasında May’le yüz yüze görüşme ihtimalinin de bulunduğunu vurguladı.

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