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Anastasiadis: İşleyebilirlik güvenceye alınmadan dönüşümlü başkanlık yok

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis katıldığı bir televizyon programında dönüşümlü başkanlık konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Anastasiadis: İşleyebilirlik güvenceye alınmadan dönüşümlü başkanlık yok

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis katıldığı bir televizyon programında dönüşümlü başkanlık konusunda değerlendirmelerde bulundu.

“Devletin işleyebilirliği güvenceye alınmadan dönüşümlü başkanlık yok” diyen Anastasiadis, dönüşümlü başkanlığı, normal işleyebilirliği güvenceye alacak diğer konular çözülmediği sürece geri çektiklerini ifade etti. Anastasiadis “devletin işleyebilirliğine önem veriyorum.

Öz ve müzakere etmekte olduğumuz çözüm şekli buna bağlı. Tam da bu ön şart, yani işleyebilirlik nedeniyle dönüşümlü başkanlık geri çekildi. Yeniden gündeme gelmesi, işleyebilirliğin güvenceye alınıp alınmamasına bağlı” dedi.

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