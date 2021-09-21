Anastasiadis New York'ta BM Genel Sekreteri ile görüşecek

Nikos Anastasiadis bu öğleden sonra (yerel saatle) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Nikos Anastasiadis bu öğleden sonra (yerel saatle) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.

Nikos Anastasiadis'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile yapacağı görüşme Salı günü New York saatiyle 17:55'te gerçekleşecek.



Dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Anastasiadis, ister merkezdeki olası çatışmaları azaltmak için gücün ademi merkezileştirilmesiyle ilgili olsun ister parlamenter demokraside olsun, açmazı çözmek için zaman zaman çeşitli alternatifleri Genel Sekretere ileteceğini söyledi.