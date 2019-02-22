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Anastasiadis, Sisi, Hariri ve Ürdün Kralı ile bir araya gelecek

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İlk AB-Arap Ligi Devletleri Zirvesi için Mısır'a gidecek olan Rum Lider Nikos Anastasiadis, Mısır'da bölge devletleri liderleriyle bir dizi temaslarda bulunacak.
Anastasiadis, Sisi, Hariri ve Ürdün Kralı ile bir araya gelecek

İlk AB-Arap Ligi Devletleri Zirvesi için Mısır'a gidecek olan Rum Lider Nikos Anastasiadis, Mısır'da bölge devletleri liderleriyle bir dizi temaslarda bulunacak.

Anastasiadis zirvede, Kıbrıs’ın, iklim değişikliğinin göğüslenmesi için bölge ülkelerinin politikalarının ve eylemlerinin koordinasyonu için bir rol üstlenmesi girişimini de ilerletecek.

Rum Başkanlık Sarayında gazetecilere açıklamada bulunan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Anastasiadis’in zirve çerçevesinde, bölge devletleri liderleriyle önemli ikili görüşmeler ve temaslarda da bulunacağını söyledi.  

Anastasiadis bunun yanı sıra, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fatah Al Sisi, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Ürdün Kralı II. Abdala ile de temaslarda bulunacak.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou devamla şöyle dedi:

“Bu ikili görüşmeler ve diğer temaslarla sıkı işbirlikleri ve üçlü işbirlikleri ilerletilerek, bir Avrupa istikar sütunu olarak Kıbrıs’ın güvenlik koşullarının güçlendirilmesi konusunda oynayabileceği rolü vurgulmaktadır.

Bunun Arap ülkeleri ile bir ilişki içinde AB’nin daha da faal olmasını önemli olarak görüyoruz. Çünkü genel avantajlar dışında, bu ilişkiler çerçevesinde, Kıbrıs özel aktif bir rol oynamaktadır. AB üyesi özelliğine sahip bir devlet olarak komşularıyla ama aynı zamanda diğer Arap ülkeleriyle oluşturduğu özel dostluk ilişkileriyle, sık sık Kıbrıs’ın bir köprü rolü oynadığına vurgu yapıyoruz. Planlanan dış politikamıza uygun olarak ülkemizin bölgesel rolü de güçlenmektedir.

Cumhurbaşkanı bu nedenle ilgili girişimler oluşturdu, her şeyden önce birleşik Avrupa ile bölgemiz ve Arap Dünyası ile ilişkilerinin geliştirilmesini destekledi ve Avrupa Konseyi çerçevesinde zirvenin düzenlenmesi için başrolde yer aldı.

AB’nin, bu bölgede olan güvenlik ve istikrar konularına daha çok yaklaşmasını önemli olarak görüyoruz, çünkü bu anlamda, çok taraflı iklim istikrarının güçlendirilmesinde Kıbrıs’ın hayati çıkarları var. Dolayısıyla, diğer konular arasında -tabii ticaret ve yatırımın olduğu gibi- güvenlik, mülteciler, göçmenler ve bölgesel gelişmelerin de gündeme alınmasının önemini vurgulamak istiyoruz”. 

İklim Değişikliği İçin Girişimler

Prodromou, ilkim değişikliği tehditlerini göğüslemek amacıyla, Güney Kıbrıs’ın bölge devletlerinin politika ve eylemlerinde bir koordinasyon rolü üstlenmesi amacıyla Rum Lider’in zirvede bir girişim üstleneceğini açıkladı.

Prodromou şöyle dedi:

"Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgelerini ilgilendiren iklim değişikliği karşısında sadece toplu şekilde hareket edebiliriz. Bu şekilde, Kıbrıs’ın bölgesel rolünün ve Kıbrıs’a olan ihtiyacın sadece enerji ve güvenlik konularıyla kıstılı kalmadığı ortaya çıkmış oluyor. Ayrıca, pek çoğu için bugün, iklim değişkliğinin göğüslenmesi güvenlik konusuyla bağlantılı olarak algılanmaktadır”.

Çarşamba günü Profesör Sachs’ı kabul eden Anastasiadis’in girişiminin hangi aşamada bulunduğuyla ilgili bir soruya Prodromou, dünya çapında önemli bir ekonomist ve sürdürülebilir kalkınma uzmanı ve BM sürdürülebilir kalkınma ağı başkanı olan Profesör Sachs’ın ilk andan itibaren Rum Lider’in önerilerine olumlu cevap verdiğini, bunu iyi bir fikir olarak gördüğünü ve Hükümetimizin yapmak istediği çabaları güçlendirebileceği yanıtı verdi.

Prodromu, Anastasiadis’in Mısır’da düzenlenen bu zirve fırsatıyla bu girişimi tanıtmaya ve devamla bölge ülkelerinin bir anlaşmaya varmaları ve bu koordinasyonun gerçek olması, gerek teknokratlar gerekse bilimsel düzeyde gerekli olanların hazırlanması amacıyla başka girişimler de üsteleneceğini açıkladı.

Sözcü, "Cumhurbaşkanının Profesör Sachs ’tan ama aynı zamanda başka bilim adamlarından alabileceği öneriler, fikirler ve uzman görüşler kesinlikle çabalarımızı güçlendirecektir” dedi.

Profesör Sachs’tan bir rol üstlenmesi istenilip istenilmediği sorusuna Prodromou, Sachs’ın bu nedenle ve Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine Lefkoşa’da bulunduğu yanıtını vererek amacın bu girişimin nasıl gelişebileceği ve ilerletilebileceği konusunda istişareler olduğunu duyurdu.

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