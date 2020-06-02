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Anastasiadis uzmanlar ile görüşecek

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Anastasiadis uzmanlar ile görüşecek
Anastasiadis uzmanlar ile görüşecek

Rum lider Nikos Anastasiadis, bugün Rum Sağlık Bakanlığı uzmanlarından oluşan komite üyeleri ile Başkanlık Sarayında görüşecek.

Yapılacak görüşmede kısıtlama önlemlerinin kaldırılmasının üçüncü aşaması konusu ele alınacak.

Kıbrıs’ın güneyinde kısıtlama önlemlerin kaldırılmasının üçüncü aşaması, 9 Haziran -13 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak.

Toplantı sırasında anaokullarının açılması konusundaki nihai kararların alınması bekleniyor.

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