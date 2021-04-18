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Angelina Jolie, Elif Şafak'a Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini sordu

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Angelina Jolie, Elif Şafak'a Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini sordu
Angelina Jolie, Elif Şafak'a Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini sordu

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Time dergisi için yazar Elif Şafak'la kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele üzerine bir röportaj yaptı.

Röportajda Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine de değinen Jolie, hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından ülkede kadınların sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenlediğini hatırlattı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Jolie'nin konuyla ilgili görüşlerini sorduğu Şafak, "Bu çok büyük bir geri adım, kadınlar, çocuklar ve LGBTI bireyler için çok kötü sonuçları olacak" yanıtını verdi.

Jolie, kadın haklarında geri adımlara sebep olanların genelde bunu "aile değerlerini korumakla" açıkladığını, bunun "şiddetin kapalı kapılar ardında kalmasının daha iyi olduğu" anlamına geldiğini hatırlattı ve bu konuyla ilgili Şafak'ın görüşünü sordu.

JOLİE DEHŞETE DÜŞTÜ

Şafak da kadınların sessiz kalmasının ve sorunlu yasaların daha kötü sonuçlar doğuracağını söyleyerek bir örnek verdi:

"Genç bir Kürt kadına eşinin erkek kardeşi tecavüz etmişti. Kadın sessiz kalmayı reddetti ve mahkemeye gitti. Ancak mahkemede kadına Kürtçe tercüman verilmeyince hikayesini anlatamadı. Ardından kocası onu, ailesinin namusunu zedelediği gerekçesiyle öldürdü."

Bu olay karşısında "dehşete düştüğünü" belirten Jolie, "Dünyada kadın haklarını savunan çok fazla iyi erkek de var" yorumunu yaparak bu tarz davranışların nasıl cesaretlendirileceğinin tartışılması gerektiğini söyledi:

"Bazen her şey çok fazla geliyor, bunu kaldırmak zorlaşıyor. Mücadele içinde olduğumuzu düşünmek beni güçlendiriyor."

Angelina Jolie son olarak bu konunun daha fazla tartışılması; seslerin birlikte yükseltilmesi ve kadınların birbirini kollaması gerektiğini söyledi. Şafak da "Bunu yapıyoruz. Türkiye hakkında konuşarak başlamıştık, kadınlar sokaklara çıktı. İnanılmaz cesur davrandılar. Ancak bir genç adamın taşıdığı 'gerçek erkekler feministtir' pankartını da unutmayacağım. Dünyanın her yerinde müttefiklerimiz var, birbirimizin sesini duymamız çok önemli."

Özellikle göçmen kadınlara yönelik yardım çalışmaları olan Jolie'ye, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından 'İyi Niyet Elçisi' unvanı verilmişti.

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