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Angelina Jolie moda dünyasına atıldı

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Angelina Jolie, mülteciler ve dezavantajlı gruplara destek için moda dünyasına atıldı.
Angelina Jolie moda dünyasına atıldı

ABD’li oyuncu Angelina Jolie, mültecilere ve dezavantajlı gruplara destekleri daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla yeni bir moda girişimi başlattığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jolie, “Atelier Jolie” adını verdiği markasıyla katılımcıların ustalar, modelist ve girişimcilerin kendi üretimlerini yapacaklarını açıkladı. Jolie, proje kapsamında kullanılmayan materyallerden yararlanılacağına işaret ederek, yeteneklerine uygun şekilde mülteciler ve dezavantajlı gruplardan oluşan geniş bir ekibi bir araya getireceklerini ve bu gruplara desteğin sürdürülebilir hale getirilmesini amaçladığını vurguladı.

Projenin “kültürel mirasların zenginliklerinin paylaşılmasına yardım etme ve (moda) girişimlerinin gelişmesini destekleme” niyetinde olduğunu ifade eden Jolie, müşterilerin eski kıyafetlerini tamir ettirme ya da dönüştürme imkanına da sahip olacağını belirtti.

Jolie, açıklamasında, “Hepimiz başkalarının tasarımlarını toplayabilir ve onlardan etkilenebiliriz. Ancak kendini ifade etmenin en yüksek biçimi ve bence en eğlencelisi kendimiz için yaratmaktır” ifadelerini kullandı.

Jolie, Aralık 2022’de, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacağını, ilerleyen süreçlerde mülteciler ve yerel kuruluşlarla doğrudan ilişki kurarak “farklı çalışma” zamanının geldiğini hissettiğini söylemişti. BM bünyesinde insani yardım faaliyetlerine 2001’de başlayan Angelina Jolie, 2012’de BM İyi Niyet Elçisi olarak atanmıştı.

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