  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

Ankara'da çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı

»
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde boşluk oluşan ve istinat duvarının bir kısmı yıkılan 8 katlı bina, çökme tehlikesine karşı boşaltıldı.
Ankara'da çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı

İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan 8 katlı bina ve tedbir amaçlı çevresindeki binalarda oturanları tahliye etti.

Polis ekipleri, evlerinden tahliye edilip konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşları, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirdi.

"Benim binamın ön cephesi yoldan 35 santimetre ayrıldı"

Çökme tehlikesi bulunan 8 katlı binanın teras katında oturan Turan Evli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat çalışmasını yapan iş makinesinin operatörüne, bugün saat 12.00'de binasının temeline zarar verdiği yönünde uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Evli, operatörün, uyarılarını dikkate almadığını iddia ederek, şöyle konuştu:

"Eski binanın perde betonu vardı orayı da yıktılar. Çalışma sırasında benim binam gümbür gümbür sallanıyor. Operatör, 'belediyenin verdiği ruhsat var gerekçesiyle bana karışamazsın' dedi. Ben de Çankaya Belediyesine gittim şikayette bulundum. Belediye ekipleri gelip kontrol ettiler, 'inşaat çalışmasına devam edilebilir' dendi. Ben cahil insan olarak dedim ki kepçe vurdukça benim binam ayrılıyor. Benim binamın ön cephesi yoldan 35 santimetre ayrıldı. Müteahhit saat 17.00'ye kadar kepçeyi çalıştırdı. En sonda bizim oradaki duvar uçtu. Şu an biz mağdur olduk. Binamızı komple boşalttık."

"Benim bu zararımı kim karşılayacak?"

Binasında 11 dairenin bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığını aktaran Evli, eşini ve çocuklarını tahliye sonrasında kayınvalidesine gönderdiğini ifade etti.

Yetkililerin binasını yıkacağı yönünde bilgi verdiğini anlatan Evli, şöyle devam etti:

"Müteahhidi arıyoruz, Kırıkkale'de yeğeni vefat etmiş diye telefonlara cevap vermiyor. Şu anda binamızın yıkılmasını bekliyoruz. Ben 4 yıldır burada oturuyorum. İnşaat 2 gündür yapılıyor. Bu üçüncü kepçe operatörüdür. Duyduğumuza göre bundan önce iki kepçe operatörü gelmiş, burası riskli diye çalışmayız diyerek bırakıp gitmişler. Yetkililere çağrım benim binamın çözümü ne ise bir an önce yapılsın. Benim bu zararımı kim karşılayacak? Benim dairem 800 bin liralık dairedir. İçinde 200 bin liralık eşyam var. Yan binanın köşesi de koptu geldi, halen de oynuyor."

Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Deprem Risk Yönetimi ve İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bölgede incelemelere başladığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Soylu çökme tehlikesi bulunan binanın çevresinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde boşluk oluşan, istinat duvarının bir kısmı yıkılan ve çökme tehlikesi olan 8 katlı binanın çevresinde incelemeler yaptı.

Bakan Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi yaşanan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da telefonla arayarak olayla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Öte yandan Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörünün gözaltına alındığı öğrenildi. 

 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu ‘köpürdü’: Kanal İstanbul büyük bir ihanet projesi; hesabını verirler09 Nisan 2021 Cuma 21:45
  • Türkiye’de 55 bin 791 yeni vaka,253 can kaybı09 Nisan 2021 Cuma 20:47
  • Türkiye'de ‘Bilim kurulu üyeleri konuşmaktan bıkmış, moral çöküntüsü içinde’09 Nisan 2021 Cuma 20:44
  • YÖK'ten yeni düzenleme: Yatay geçiş şartları değişti09 Nisan 2021 Cuma 20:24
  • TTB: Geç kaldınız, önlenebilir ölümleri önlemediniz09 Nisan 2021 Cuma 18:25
  • TC Cumhurbaşkanlığı'na 4 milyon 600 bin TL'lik araçlar: Kaç tane var?09 Nisan 2021 Cuma 17:48
  • Türkiye'de Sağlık meslek odalarından açıklama: Ölümleri durdurun09 Nisan 2021 Cuma 17:07
  • Araştırma: İstanbul, esrar kullanımında Barselona’dan, eroin kullanımda ise New York’tan sonra ikinci sırada yer aldı09 Nisan 2021 Cuma 16:14
  • Yerli aşıda flaş gelişme! Faz-2 tamamlanıyor !09 Nisan 2021 Cuma 14:09
  • Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden, Balkanlar Ve KKTC'ye 20 Tırlık Ramazan Yardımı09 Nisan 2021 Cuma 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti