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Ankara’da molozların arasında 20 köpek ölü bulundu

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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde boş bir araziye atılan moloz ve toprak yığınlarının altında yaklaşık 20 köpek ölü bulundu.
Ankara’da molozların arasında 20 köpek ölü bulundu

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde boş bir araziye atılan moloz ve toprak yığınlarının altında yaklaşık 20 köpek ölü bulundu.

DHA’nın aktardığına göre bir hayvansever öğlen saatlerinde belediye ekipleriyle köpekleri besledikleri sırada, boş arazide moloz yığını arasında ölü köpekler olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri, arazide inceleme başlattı. Ekipler bazıları hala toprak altında olduğu tespit edilen köpek ölüleri buldu. Köpekler, incelenmek üzere belediye ekiplerince götürüldü.

Durumu öğrenerek köpeklerin bulunduğu yere gelen hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Belediye ekipleriyle köpek beslemesine çıkan gönüllü Sibel Bengüyü, şunları söyledi: “Gölbaşı barınağı ekibiyle buraya köpekleri beslemeye gelmiştik. O sırada üst üste yığılmış bir biçimde ölü köpekleri gördük. Birkaç tanesinin ağzından hala kan akıyordu. O köpekleri belediye ekipleri aldı ve otopsiye götürdü. Yaklaşık 20 köpek çıkardık buradan fakat toprağın altında daha sayısı belli olmayan köpekler var diye tahmin ediyoruz.”

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