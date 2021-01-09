Ankara’dan AB’ye Çelik Misillemesi

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye’den ithal sıcak haddelenmiş çelik ürünlerine firma bazında yüzde 4.8, yüzde7.6 oranında geçici damping vergisi getirmesi sonrasında Ankara'dan karşı adım geldi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ticaret Bakanlığı, AB ve Güney Kore menşeli “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ürünlerine yönelik damping soruşturması açıldığını duyurdu.

YERLİ ÜRETİCİLERDEN TALEP GELDİ

Soruşturmanın “yerli üreticiler Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., Çolakoğlu Metalurji A.Ş., Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. ve Tosçelik Profil ve Saç Endüstrisi A.Ş. adına Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) tarafından yapılan ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden” açıldığı belirtildi.

‘İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ' başlığıyla açıklanan kararda, “AB ve Güney Kore menşeli ürünler için hesaplanan damping marjlarının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edilmiştir” denildi.

AB ÖN KARAR ALMIŞTI

AB Resmi Gazetesi'nde önceki gün yayımlanan Türkiye'ye karşı damping vergisi kararı, soruşturmada ön karar niteliği taşıyor. Damping vergisi nihai karar alınana kadar uygulamada kalacak.

Karardan aralarında Erdemir İsdemir Çolakoğlu ve Habaş'ın da bulunduğu firmalar etkilenecek.

“REKABET ANLAMINDA KULVARIN DIŞINA İTER”

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, karar ile ilgili Reuters'a yaptığı değerlendirmede, hali hazırda AB'de kota uygulamasına tabi olan Türk çelik ürünlerinin damping vergisi ile daha da zor bir duruma düşeceğini belirtmişti.

Dalbeler, “Zaten çelik söktörü fazla yüksek kar marjları ile çalışabilen bir sektör değil. Şimdi bir de bu oranda bir vergiye tabi olmak bizi artık Avrupa'da rekabet anlamında kulvarın dışına iter” demişti.

Dalbeler'in verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin AB'ye sıcak haddelenmiş çelik ihracatı 2020 yılında 2.5 milyon ton civarında gerçekleşirken, yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ihracata işaret ediyor.

Avrupa Komisyonu 14 Mayıs 2020 tarihinde Türk çelik ürünlerine yönelik antidamping soruşturması açmıştı.

Damping, ihracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satması anlamına geliyor.