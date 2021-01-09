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Ankara’dan AB’ye Çelik Misillemesi

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Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'den ithal sıcak haddelenmiş çelik ürünlerine geçici damping vergisi getirmesinin ardından Ankara da aynı ürünler için soruşturma başlattı.
Ankara’dan AB’ye Çelik Misillemesi

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