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Anket: Türkiye'deki "En başarılı belediye başkanları sıralaması"

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Anket: Türkiye'deki "En başarılı belediye başkanları sıralaması"
Anket: Türkiye'deki "En başarılı belediye başkanları sıralaması"

Araştırma şirketi SONAR, büyükşehirlerde en başarılı belediye başkanı anket sonuçlarını açıkladı. Kapsamlı yerel yönetim performans araştırmasına göre, ankette yüzde 56.4 oy alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk sırada yer aldı.

Listenin ikinci sırasında yüzde 56.1 oy oranı ile AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen var. İzmir'in CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer ise yüzde 55.6 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl 1 Kasım-27 Aralık tarihinde yapılan ankette halka, “Yaşadığınız şehirdeki belediye başkanı başarılı mı?” sorusu yöneltildi. Anket, 20 büyükşehrin 7'sinde yüz yüze, 13'ünde de telefonla yapıldı ve ilk 10 sıra belirlendi. SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı anket için Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in rahatsızlığı nedeniyle araştırmaya dahil edilmediğini kaydetti.

Anket, "yaş ve cinsiyet kotaları TÜİK'in önceden saptadığı veriler baz alınarak alınarak yüzde 50.7 kadın ve yüzde 49.3 erkek" ile yapıldı.

"En başarılı belediye başkanları sıralaması"

  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (CHP)

2. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (AK Parti)

3. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer (CHP)

4. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın (AK Parti)

5. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen (CHP)

6. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (CHP)

  1. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (AK Parti)

  2. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (AK Parti)

  3. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün (MHP)

  4. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül (AK Parti)

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