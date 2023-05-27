Anketler açıklanmaya devam ediyor... İşte en son anket...

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankette; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 49.4, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 50.6 olarak belirlendi.

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için yeniden sandık başına gidecek. İlk turda yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüzde 44.8 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha karşı karşıya gelecek.

KIL PAYI KAZANIYOR

İki lider de çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Area Araştırma da 26 ilde 24-25 Mayıs tarihlerinde 2 bin 26 kişi ile yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Çalışmada; "Kararsızlar/Sandığa gitmeyecek" yanıtları dağıtıldıktan sonra "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtı verenler katılımcıların yüzde 49.4'ünü oluştururken; "Kemal Kılıçdaroğlu" diyenler yüzde 50.6 oldu.



İLK TUR TAHMİNLERİNDE DE KILIÇDAROĞLU ÖNDEYDİ

Area Araştırma 14 Mayıs seçimleri için yaptığı ankette ise Kılıçdaroğlu'nun yüzde 49.1, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 46.1, Sinan Oğan'ın yüzde 3.5 oy aldığı çalışmasını yayınlamıştı.