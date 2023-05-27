  • BIST 4.580,67
  • Altın 1248.573
  • Dolar 19.921
  • Euro 21.3708
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Anketler açıklanmaya devam ediyor... İşte en son anket...

»
Anketler açıklanmaya devam ediyor... İşte en son anket...
Anketler açıklanmaya devam ediyor... İşte en son anket...

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi 26 ilde 2 bin kişiyle yapılan ankette; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 49.4, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 50.6 olarak belirlendi.

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için yeniden sandık başına gidecek. İlk turda yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüzde 44.8 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha karşı karşıya gelecek.

KIL PAYI KAZANIYOR
İki lider de çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Area Araştırma da 26 ilde 24-25 Mayıs tarihlerinde 2 bin 26 kişi ile yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Çalışmada; "Kararsızlar/Sandığa gitmeyecek" yanıtları dağıtıldıktan sonra "Recep Tayyip Erdoğan" yanıtı verenler katılımcıların yüzde 49.4'ünü oluştururken; "Kemal Kılıçdaroğlu" diyenler yüzde 50.6 oldu.


İLK TUR TAHMİNLERİNDE DE KILIÇDAROĞLU ÖNDEYDİ
Area Araştırma 14 Mayıs seçimleri için yaptığı ankette ise Kılıçdaroğlu'nun yüzde 49.1, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 46.1, Sinan Oğan'ın yüzde 3.5 oy aldığı çalışmasını yayınlamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Reuters’tan çarpıcı Türkiye yazısı: ‘Bu seçim Gezi’nin adaleti için bir şans’26 Mayıs 2023 Cuma 21:38
  • Yurt dışı seçimlerinin analizi: İki taraf da sandığa yüklendi26 Mayıs 2023 Cuma 19:03
  • Yavaş açıkladı: Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu’ndan makam istemiş26 Mayıs 2023 Cuma 13:02
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı oy kullanan seçmen sayısı 1,9 milyonu aştı26 Mayıs 2023 Cuma 09:17
  • Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a meydan okudu25 Mayıs 2023 Perşembe 19:26
  • Gezi tutuklusu Can Atalay'ın mazbatası alındı; avukatları tahliye talebinde bulunacak25 Mayıs 2023 Perşembe 19:25
  • Reuters analizi: Kürtler, Erdoğan’ın seçilmesinden endişeli25 Mayıs 2023 Perşembe 18:38
  • Avustralya’da Twitter ve Erdoğan tartışma konusu oldu25 Mayıs 2023 Perşembe 17:39
  • HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı25 Mayıs 2023 Perşembe 15:34
  • TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı25 Mayıs 2023 Perşembe 14:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti