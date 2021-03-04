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Annesi, babası ve ağabeyi Kovid-19'dan ölen okul müdürü, hastalığı atlattığına sevinemedi

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Ankara'da okul müdürü Servet Gürdağ, kendisi hastalığı yenmesine rağmen annesi, babası ve ağabeyini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Annesi, babası ve ağabeyi Kovid-19'dan ölen okul müdürü, hastalığı atlattığına sevinemedi

Yaklaşık 1,5 ay önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Müdürü Servet Gürdağ'ın ardından, babası Tahsin (78), bir süre sonra da ağabeyi Selami Gürdağ'ın (57) koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Servet Gürdağ iyileşirken, babası ve ağabeyi gördükleri tedaviye rağmen kurtarılamadı. Gürdağ'ın, kısa süre sonra Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneye kaldırılan annesi Hafize Gürdağ (75) da yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 1,5 ay içinde önce babası, sonra ağabeyi ve annesini Kovid-19 nedeniyle kaybeden Servet Gürdağ, AA muhabirine, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Kovid-19 salgını sürecinde tedbir kurallarına en çok uyanlardan biri olduğunu belirten Gürdağ, buna rağmen okulda ve ailesinde hastalığa ilk kendisinin yakalandığını söyledi.

Kovid-19'un kimden ne şekilde bulaşacağı anlaşılamadığı için sinsi bir hastalık olduğunu vurgulayan Gürdağ, şöyle devam etti:

"Hamdolsun ben ayakta geçirdim ama babam, ağabeyim ve annem hastalığı yenemediler. Kendim de geçirdiğim için onları sürekli uyarıyordum, özellikle dışarı çıkmamaları konusunda. Babam hastaneye yattı ve organ yetmezliğinden vefat etti. Babamın Kovid-19 olduğu dönemde ağabeyim de yakalandı. Babamın hastane ihtiyaçlarında getir götüründen mi, yoksa taksicilik yaptığı için dışarıdan mı kaptı, bilemiyoruz. Hatta ağabeyim babamın cenazesine katılamadı. Bu durum kendisinde çok derin bir üzüntü meydana getirdi. Hastalığının altıncı gününde nefes darlığı başladı. Solunum yetmezliği teşhisi ile hastanede vefat etti. Ağabeyim ve babam 10 gün arayla vefat ettiler. Bu bize çok acı verdi."

"Yeğenlerim, diğer ağabeyimin eşi ve erkek kardeşim de Kovid-19 olmuşlardı"

Yakınlarının ölüm haberini almanın çok zor bir durum olduğuna işaret eden Gürdağ, "Taziye için dışarıdan gelenleri kabul etmedik ama yakınlarımız mecburen geldi. Annemi bu ortamdan korumaya, uzak tutmaya çalışsak da taziye sürecinde yoğunluktan o da Kovid-19'a yakalandı. Onun tedavisi ile bizzat ilgilendim. Aynı anda yeğenlerim, diğer ağabeyimin eşi ve erkek kardeşim de Kovid-19 olmuşlardı." dedi.

Annesinin tedavisinin 13'üncü gününde öksürüğünün sıklaştığını, nefes darlığı başladığını anlatan Gürdağ, "Acilen yoğun bakıma kaldırıldı ve 20 günlük tedavinin ardından maalesef annemizi de kaybettik. Babam ve ağabeyimin vefatından sonra annemi de kaybetmek çok acı oldu. Allah kimseyi bu şekilde imtihan etmesin, beterinden korusun." diye konuştu.

Gürdağ, "Şu ana kadar bu hastalığa yakalanmadım" düşüncesiyle Kovid-19'u umursamayan, küçümseyenler olduğuna dikkati çekerek, "Normalleşme süreci bizi rehavete sevk etmesin. Bu hastalığın ne zaman geleceği hiç belli değil. Bizim dışımızdaki her insanı hastaymış gibi kabul ederek dikkat etmemiz ve rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu illeti yenmek için tüm dünya el birliği ile disiplinli şekilde kurallara uymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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