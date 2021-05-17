Antalya'da genç kadına 'sokağa şortla kadın' saldırısı: Yerlerde sürüklendi

Antalya’da Kepez ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Elif Ülkü Eroğlu, 11 Mayıs 2021 günü, sabaha karşı sokağındaki konteynere çöp dökmek için evinden dışarı çıktı.

Ancak bu sırada kadına komşusu Mahsun Tatar, iddiaya göre Köroğlu'na "O..... musun böyle giyiniyorsun?" diye sözlü olarak saldırdı. Elif Ülkü Eroğlu'nun tepkisi üzerine Mahsun Tatar'ın saldırısı fiziksel şiddete dönüştü.

Saçlarından tutularak yerde sürüklenen ve darbeler alan Eroğlu, çığlıklarını duyan ailesi tarafından kurtarıldı.

Eroğlu’nun şikâyeti üzerine gözaltına alınan Mahsun Tatar, ifadesinde suçlamaları reddettti. Eroğlu'nu suçlayan Tatar serbest kaldı.

Elif Ülkü Eroğlu, yaşananları sosyal medya hesabında şöyle anlattı:

"Saat 04.15 civarında sahur sonrası çöp dökmeye çıktım. Evimin 30-40 metre ötesinde konteyner var. Döndüğümde aynı binada oturduğum Mahsun Tatar, önce dik dik baktı. ‘Neden bakıyorsun?’ deyince ‘O..... musun böyle giyiniyorsun bizim mahallede böyle şeyler olmaz’ dedi. Ben ‘Sana mı soracağım, istediğimi giyerim’ deyince de üzerime saldırdı. Saçlarımdan tuttu dirseğiyle sırtıma ve boynuma vurmaya başladı. Saçlarımdan sürükledi. Şort giymiştim ve evimden çöp atmaya çıktım yalnızca. Çöp atmak için üstümü değiştirmem mi gerekirdi?"