Antisemit paylaşıma destek vermekle eleştirilen Musk Cumhurbaşkanı Herzog'la görüşmek için İsrail'de

Görüşmede antisemitizme karşı mücadele ele alınacak. Cumhurbaşkanı Herzog'a Hamas tarafından tutulan rehinelerin aileleri de eşlik edecek

Beyaz Saray'ın "antisemitik ve ırkçı nefreti teşvik etmekle" suçladığı Amerikalı milyarder Elon Musk, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmek üzere İsrail'e geldi.

Öğleden sonra yapılması beklenen görüşmede antisemitizme karşı mücadele konusu ele alınacak.

Musk'ın ziyareti, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin ve İsrail'de tutuklu bulunan Filistinli mahkumların serbest bırakıldığı ateşkesin son gününe denk geliyor.

Geçen hafta Beyaz Saray, Elon Musk'ı X'teki paylaşımlarından birinde "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefreti alçakça teşvik etmekle" suçlamıştı.

Aynı günlerde medya izleme ve araştırma merkezi Media Matters for America da X hakkında "antisemitizm analizi" yayınlamış, bu rapor sosyal medya platformundan dev şirketlerin reklamlarını çekmelerine neden olmuştu.

Musk, sivil toplum kuruşunu dava edeceklerini duyurmuştu.

"Gazze'de Starlink İsrail'in onayı olmadan faaliyet göstermeyecek"

Öte yandan İsrail, Musk’ın sahibi olduğu Starlink uydularının Gazze ve İsrail’de İsrail İletişim Bakanlığı’nın onayı olmadan çalıştırılamayacağını açıkladı.

Musk ekim ayının son günlerinde, İsrail'in hava saldırıları sonucu internet ve telefon hatlarının kesildiği Gazze'de insani yardım kuruluşlarına Starlink uydu hizmeti sunabileceklerini söylemişti.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise bu açıklamaya karşı çıkmış, Hamas'ın uyduları "terörist faaliyetler" için kullanacağını ileri sürerek böyle bir şey yaşanması durumunda İsrail'in Starlink ile tüm bağlarını keseceğini duyurmuştu.