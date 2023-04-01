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Apple’dan uyarı: Telefonu göğsünüze çok yaklaştırmayın

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Apple, kalp pili veya başka bir implantı olan kullanıcıları iPhone'larını göğüslerinden en az on beş santim uzakta tutmaları konusunda uyardı.
Apple’dan uyarı: Telefonu göğsünüze çok yaklaştırmayın

Teknoloji devi Apple, mıknatısların ve elektromanyetik alanın makinelerin işlevlerini etkileyebileceği ve bunun ölümcül olabileceği konusunda uyarıda bulunurken yaklaşık 3 milyon Amerikalıda kalp pili ve 200.000 kişide de defibrilatör olduğu tahmin ediliyor.

Apple’ın güncellenen uyarısı artık yeni nesil iPhone 13 ve 14’ü, AirPods kulaklık, Apple saat ve aksesuarlarını da içeriyor.

Apple bir blog gönderisinde, “Belirli koşullar altında, mıknatıslar ve elektromanyetik alanlar tıbbi cihazlarla etkileşime girebilir. Bu tür tıbbi cihazlarla olası etkileşimlerden kaçınmak için Apple ürününüzü tıbbi cihazınızdan güvenli bir mesafede tutun.” diye yazdı.

Bu uyarılar, ilk olarak iPhone 12’nin Ekim 2020’de piyasaya sürülmesiyle ortaya çıktı. Aylar sonra Americans Heart Association, içindeki mıknatıslar konusunda uyarıda bulundu.

Brown Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Michelle Wu, 2021’de “Mıknatısların implant içeren elektronik cihazlarla etkileşime girebileceğini her zaman biliyorduk, ancak iPhone 12’nin mıknatıs teknolojisinde kullanılan mıknatısların gücüne şaşırdık” demişti.

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