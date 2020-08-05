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Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

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Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
Aracın çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel caddesi üzerinde, Kemal Yeşildağlı (E-35), yönetimindeki LC 417 plakalı araç ile seyrettiği sırada o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru bisikleti ile geçmeye çalışan Nurullah Durdu Bayıf (E-49)’a çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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