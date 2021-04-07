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Aralarında Gülen'in de bulunduğu 377 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

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Bu kişiler arasında Fethullah Gülen ile PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan da bulunuyor
Aralarında Gülen'in de bulunduğu 377 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 377 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Bu kişiler arasında Fethullah Gülen ile PKK yöneticilerinden Murat KarayılanCemil Bayık ve Duran Kalkan da bulunuyor.

"Malvarlığının Dondurulması Kararı", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasını taşıyor.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca alındığı belirtilen kararda, "6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3 üncü ve 4 üncü maddesine giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listede adı geçen kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır" denildi.

12 sayfalık kararda mal varlıklarının dondurulduğu açıklanan 365 kişi ve 12 kuruluşun listesi dört ayrı bölümden oluşuyor.

İlk listede Gülen Yapılanması'na, ikinci listede IŞİD'e, üçüncü listede PKK'ya, dördüncü listede ise DHKP-C'ye mensup oldukları belirtilen kişiler yer alıyor.

Listenin ilk bölümünde 205 kişi sıralandı. Bu bölümde mal varlıkları dondurulanlar arasında Fethullah Gülen'in yanı sıra, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, darbe girişimi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Koza İpek Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın İpek, yine darbe girişimi sonrası kapatılan Samanyolu Yayın Grubu'nun Genel Müdürü Hidayet Karaca ve eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç da bulunuyor.

İkinci bölümde 86, üçüncü bölümde 65 kişi ve 12 kuruluş, dördüncü bölümde ise 9 kişi var.

PKK yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Ali Haydar Kaytan, Remzi Kartal, Sabri Ok, Rıza Altun ve Zübeyir Aydar ile Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazlum Kobani (Ferhat Abdi Şahin) de listede yer aldı.

(T24)

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