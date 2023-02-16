Arama kurtarma köpeği Killian, 17 kişiyi kurtardı

Türkiye’de Maraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye gelen İsveçli arama kurtarma köpeği Killian, enkaz altında kalan 17 kişinin kurtarılmasına yardım etti.
Türkiye’de yaşanan iki depremin ardından dünyanın farklı ülkelerinden gelen arama kurtarma ekiplerinin yanında, eğitimli arama kurtarma köpekleri de yer aldı.
İsveç’ten gelen ekibin Killian adlı köpek üyesinin, görev aldığı enkaz alanlarında 17 kişinin kurtarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.
İsveç Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“İsveç medyasına göre Killian , Türkiye’de 17 kişinin hayatını kurtardı! Killian, İsveç Acil Durum Ajansı MSB’de eğitilmiş 6 yaşında bir golden retriever, sertifikalı kurtarma köpeğidir. Killian yıkıcı depremlerden sonra Türkiye’ye gelen arama kurtarma ekibinin bir üyesidir.”
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