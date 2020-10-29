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Araştırma: Çocuk YouTuberlar sadece abur cubur yiyerek 1 milyar izlendi

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Araştırma: Çocuk YouTuberlar sadece abur cubur yiyerek 1 milyar izlendi
Araştırma: Çocuk YouTuberlar sadece abur cubur yiyerek 1 milyar izlendi

Yeni bir araştırma, en popüler çocuk YouTuber'ların en fazla izlenen videolarının neredeyse yarısında zararlı yiyecek ve içecekler tanıttığını ortaya çıkardı. YouTuber'ların abur cubur yedikleri videoların izlenme sayısı 1 milyarı aşmış durumda.

Covid-19 salgını, dijital dönüşüme inanılmaz bir ivme kazandırdı ve tüm çevrimiçi platformlar gibi YouTube da bu dönemde aktif kullanıcı sayısını ve kullanım sürelerini artırmayı başardı. New York Üniversitesi (NYU) Küresel Halk Sağlığı Bölümü ve NYU Grossman Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılara göre herkes gibi çocukların da bu dönemde YouTube kullanım oranları büyük artış gösterdi.

Pediatrics dergisinde yayımlanan bir araştırmada New York Üniversitesi’nden araştırmacılar, çocukların tıpkı kendileri gibi çocuk YouTuber’ların videolarında ne tarz reklamlara ve sponsorlu içeriklere maruz kaldığını incelediler. Bu kapsamda araştırmacılar, yaşları 3 ila 14 arasında değişen en popüler beş çocuk YouTuber fenomenini incelemeye aldı ve en fazla izlenen 418 YouTube videosunu mercek altına aldılar.

En çok izlenen videoların neredeyse yarısında yiyecek ya da içecek tanıtımı

Webtekno'nun aktardığına göre araştırmacıların amacı, söz konusu videolarda çocuk YouTube fenomenlerinin videolarda bir yiyecek ya da içecek gösterip göstermediğini kontrol etmek ve hangi öğelerin ya da markaların gösterildiğine göre izleyen çocukları nasıl yönlendirdiklerini ortaya koymaktı. Araştırma, çocuk YouTuber’ların en çok izlenen videolarının neredeyse yarısında (yüzde 42,8) bir yiyecek ya da içecek tanıttığını ortaya çıkardı.

Yiyecek ya da içecek tanıtılan videoların yüzde 90’ından fazlasında çocuk YouTuber’ların sağlıksız ve markalı yiyecek, içecek ya da fast food ürünleri tanıttığı tespit edildi. Tanıtılan sağlıksız ve markasız ürünlerin oranı yüzde 4 olurken; sağlıklı ancak markasız ürünlerin oranı yüzde 3, sağlıklı ve markalı ürünlerin oranı ise yalnızca yüzde 2’de kaldı. İncelenen videolardaki abur cubur tanıtılan ürünlerin olduğu videoların toplam izlenme sayısı ise 1 milyarı aşıyordu.

Araştırmanın baş yazarı olan NYÜ Küresel Halk Sağlığı Fakültesi’nde halk sağlığı beslenmesi yardımcı profesörü ve NYÜ Langone Nüfus Sağlığı Bölümü’nde yardımcı profesör olan Marie Bragg, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yetkilerin bu konuya odaklanması gerektiğini belirtirken; ilgili videolarla ilgili halk sağlığını korumaya yönelik stratejiler belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

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