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Araştırma: Dünyanın buzulları 90’lı yıllara göre daha hızlı eriyor

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Araştırma: Dünyanın buzulları 90’lı yıllara göre daha hızlı eriyor
Araştırma: Dünyanın buzulları 90’lı yıllara göre daha hızlı eriyor

Yeni araştırmaya göre buzullar 1990’lı yılların ortasına göre yüzde 57 daha hızlı eriyor. Kuzey Kutbu’nda deniz buzul alanının ise son 40 yılın ikinci en düşük seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Reuters’ın haberine göre The Cryosphere dergisinde yayınlanan çalışmada 1990’lardan bu yana dünyanın deniz buzları, buz örtüsü ve buzullarından tahmini 28 trilyon ton buzun eridiği açıklandı. Araştırmaya göre buzullar 30 yıl öncesine göre yüzde 57 daha hızlı eriyor.

Araştırmanın yazarlarından Leeds Üniversiteli Buzulbilimci Thomas Slater “30 yıl içerisinde bu büyüklükte bir değişim görmek şaşırtıcı, bu süreçte Antarktika, Grönland ve dağlardaki buzulların erimesi dünyadaki ortalama deniz seviyesini 3.5 santimetre yükseltti. Dağlardaki buzul kaybı ise, kara üstü buzların yüzde birini oluşturmasına rağmen, senelik toplam kaybın yüzde 22’sini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

1994-2017 arası uydu verilerini, arazi çalışmalarını ve bilgisayar simülasyonlarını kullanan İngiliz araştırmacılar1990’larda dünyanın yılda 0.8 trilyon ton buz kaybettiğini ve bu sayının geçtiğimiz yıllarda 1.2 trilyon tona ulaştığını hesapladı.

Kuzey Kutbu’nda deniz buzu yazın en düşük seviyelerine iniyor. Uydu gözlemlerine göre 2019, Kuzey Kutbu deniz buzunun son 40 yılda en az alan kapladığı ikinci yıl oldu. Buz kayboldukça ortaya çıkan karanlık sular, Güneş ışınlarını atmosfere geri yansıtmak yerine soğurarak bölgesel sıcaklıkları daha da yükseltiyor.

Dünya’nın atmosfer sıcaklığı sanayi devrimi öncesinden bu yana 1.1 derece arttı fakat son 30 yılda Kuzey Kutbu’nda bu sıcaklık artışı dünya ortalamasının iki katından yüksek.

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