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Araştırma: Evden çalışanların yüzde 62'si mutlu

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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS) 3 bin 265 kişi ile yaptığı ankete göre çalışanların yüzde 62'si evden çalışmaktan memnun olduklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 50'si ise evden çalışmanın kalıcı olmasını istediğini kaydetti.
Araştırma: Evden çalışanların yüzde 62'si mutlu

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS) 3 bin 265 kişi ile yaptığı ankete göre çalışanların yüzde 62'si evden çalışmaktan memnun olduklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 50'si ise evden çalışmanın kalıcı olmasını istediğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte evden çalışmanın yaygınlaşması, şirket çalışanlarının bu duruma adapte olmalarını sağladı. Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, sektörünün çatı kuruluşlarından olan Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS) 3 bin 265 katılımcı ile yaptığı ankete göre çalışanların yüzde 62'sievden çalışmanın kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

'Verimlilik artışı var: Hibrit çalışma sistemine geçilebilir'

Ankete katılanların yüzde 50'si de evden çalışmanın kalıcı olmasını istediğini kaydetti. Ayrıca evden çalışanların yüzde 39'usahada/ofisten çalışanların yüzde 32'si bu dönemde şirketlerinde alınan önlemler ve hayata geçirilen uygulamalar sonucu motivasyonlarının arttığını belirtiyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren ÇEİS Genel Sekreteri Dr. Serdar Şardan, çalışanlarda değişim isteğinin ön plana çıktığını belirtti.

Şardan, “Sektör çalışanlarında, şirketlerine yönelik bağlılığın arttığını görüyoruz. Çalışanlar bu süreçte şirketler tarafından ayrılan kaynağın farkındalar ve önemsendiklerini düşünüyorlar. Öte yandan, araştırma sonuçları, hem çalışanlar hem de yöneticiler açısından ‘haftada 2 gün uzaktan çalışma'nın en verimli model olduğunu ortaya koyuyor. Sektör çalışanlarımızın çeşitli talepleri ve gelişim istedikleri alanlar da bulunuyor. Sektörün bu talepleri de dikkate alacağını düşünüyorum. Özellikle, uzaktan çalışmayı başarıyla deneyimlemiş şirketlerimizin pandemi sonrasında hibrit çalışma sistemine geçebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

'Evden çalışanlar, mesai saatleri dışında da çalışıyor'

Evden veya uzaktan çalışanların yüzde 76'sının pandemi sürecinde mesai saatleri dışında da çalıştığını ortaya koyan ÇEİS araştırması, evden çalışanların bu süreçte kendilerini 'güvenli, esnek ve rahat' hissettiğini gösteriyor. Bu süreçte sahadan/ofisten çalışanlar ise kendilerini 'yorgun, mutsuz ve sıkılmış' hissettiklerini belirtiyor.

Bu süreçte evden/uzaktan çalışanların yüzde 65'inin şirkete olan bağlılığının arttığını gösteriyor. Ofiste/sahada çalışanlarda ise bu oran yüzde 54 olarak sonuçlara yansıdı.

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