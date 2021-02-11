Araştırma: İstanbullunun yüzde 57.1’i geçinecek kadar para kazanamıyor, yüzde 23'ü işten çıkarılmaktan korkuyor

“İstanbul Barometresi”nin Ocak ayı araştırmasına göre kentte yaşayanların yüzde 57,1’i geçinecek kadar para kazanamadığını, yüzde 45’i borç aldığını, yüzde 23’ü işten çıkarılma korkusu yaşadığını, yüzde 42’si kredi kartı borcunun sadece asgari tutarını öd

İBB İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi’nin hazrıladığı “İstanbul Barometresi”nin Ocak ayı araştırmasına göre kentte yaşayanların yüzde 57,1’i geçinecek kadar para kazanamadığını, yüzde 45’i borç aldığını, yüzde 23’ü işten çıkarılma korkusu yaşadığını, yüzde 42’si kredi kartı borcunun sadece asgari tutarını ödeyebildiğini söyledi.

İstanbul Barometresi Ocak 2021 Raporu’na göre, İstanbulluların ev içi gündemi, Ocak ayında da ekonomik sorunlar ve Covid-19 oldu. Türkiye’nin gündeminde ise aşı çalışmaları, Covid-19’un seyri ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör değişimi yer aldı. İstanbul’da, geçinecek kadar para kazanamadığını belirtenlerin oranı Aralık ayına göre artarak yüzde 57.1’e çıktı. Katılımcıların yüzde 72.6’sı, hangi aşı grubunda olduğunu bilmediğini belirtirken yüzde 44.3’ü, sıra geldiği takdirde Sinovac aşısını olmak istediğini belirtti. Halk Ekmek’in, mobil araçlarla satış yapmasını desteklediğini açıklayanların oranı, yüzde 85.8 olarak kaydedildi.

İBB İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’un nabzını tutan “İstanbul Barometresi”nin dördüncüsünü yayınladı. İstanbul halkının ev içi gündeminden duygudurum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta yapılan araştırma, 25 Ocak 2021 – 8 Şubat 2021 tarihleri arasında, 741 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. İstanbul Barometresi ile her ay, aynı temada sorular ile yapılan periyodik anketler sayesinde, İstanbullunun sıcak gündem konularına dair düşünceleri, belediye hizmetlerine karşı farkındalığı ve tutumu analiz ediliyor.

“İstanbul Barometresi Ocak 2021 Raporu”nda şu sonuçlara ulaşıldı:

YÜZDE 50.8, EKONOMİNİN KÖTÜLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı, geçen aya göre artarak yüzde 50.8’e yükseldi. Türkiye ekonomisinin yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı, Aralık ayına göre azalarak yüzde 24’e indi. Türkiye ekonomisinin seyrinin değişmeyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 25,2 oldu. 18-34 yaş arası katılımcıların yüzde 45,4’ü Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünürken bu oran 60 yaş ve üzeri katılımcılarda yüzde 59 olarak ölçüldü.

YÜZDE 47, KENDİ EKONOMİSİNİN KÖTÜLEŞECEĞİNDEN ENDİŞE EDİYOR

Kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı, Aralık ayına göre azalarak yüzde 47.7’e düştü. Kendi ekonomisinin, yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 20.2, değişmeyeceğini düşünenlerin yüzde 32.1 oldu. 18-34 yaş arası katılımcıların yüzde 43.3’ü kendi ekonomisinin kötüleşeceğini düşünürken bu oran 60 yaş ve üzeri katılımcılarda yüzde 54.2 kaydedildi..

YÜZDE 57.1, GEÇİNECEK KADAR PARA KAZANAMIYOR

Katılımcıların yüzde 57.1’i, Ocak ayında geçinecek kadar para kazanamadığını belirtirken, yüzde 39,8’i geçinecek kadar para kazanabildiğini söyledi. Katılımcıların sadece yüzde 3,1’i bu ay birikim yapabildiğini ifade etti.

YÜZDE 45.3, BORÇ ALDI

Katılımcıların yüzde 4.7’si, borç alıp vermediğini; yüzde 45,3’ü borç aldığını; yüzde 3,8’i borç verdiğini; yüzde 2,2’si hem borç verip hem borç aldığını belirtti. Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, borç alma ve verme oranlarında azalma olduğu görüldü.

YÜZDE 42.9, KREDİ KARTI BORCUNUN ASGARİ TUTARINI ÖDEYEBİLDİ

Kredi kartı kullandığını belirten katılımcıların yüzde 31’i, kredi kartı borcunun tamamını ödeyebildiğini; yüzde 42.9’u ise asgari tutarı ödediğini belirtti. Katılımcıların yüzde 18.7’si hiç ödeyemediğini, yüzde 5.3’ü asgari-tamamı arasında bir tutar ödediğini, yüzde 2,1’i ise asgariden az tutar ödediğini kaydetti. Ekim, kasım ve aralık ayları ile karşılaştırıldığında, kredi kartı borcunun tamamını ödeyenlerin oranının düşüşte olduğu görüldü.

YÜZDE 23.7, İŞTEN ÇIKARILMA KORKUSU DUYUYOR

Katılımcıların yüzde 52.2’si çalıştığını, yüzde 81’i ise hanede gelir getiren biri olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 72’si işinden memnun olduğunu, yüzde 16’sı ise memnun olmadığını belirtirken, yüzde 12’si ise işinden ne memnun ne de memnun olmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 23.7’si işten çıkarılma korkusu duyduğunu, yüzde 7.8 kısmen böyle bir korkuya sahip olduğunu, yüzde 68.5’i işten çıkarılma korkusu duymadığını söyledi.

İŞ ARAYANLARIN YÜZDE 60.6’SI, YAKIN DÖNEMDE İŞ BULAMAYACAĞINA İNANIYOR

Çalışmayan katılımcıların yüzde 31.2’si ev işleriyle uğraştığını, yüzde 22.9’u emekli olduğunu, yüzde 17.5’i iş arayıp bulamadığını belirtti. İş arayanların yüzde 60.6’sı; iş arayıp bulamayanların ise yüzde 58.3’ü, yakın zamanda iş bulacağına inanmadığını ifade etti.

EV İÇİ GÜNDEM: EKONOMİK SORUNLAR VE COVİD-19

Katılımcılara ocak ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların yüzde 39.25’i ekonomik sorunlar, yüzde 30.8’i Covid-19, yüzde 5.87’si ise barajlardaki su ve kuraklık sorunu cevabını verdi.

İSTANBUL’UN GÜNDEMİ: İSTANBUL BARAJLARINDAKİ KRİTİK SU SEVİYESİ VE COVİD-19 OLDU

İstanbul’un ocak ayı gündemi, İstanbul’daki baraj sularının kritik seviyeye inmesi, Covid-19 ve İstanbulkart’a 15 Ocak’tan itibaren HES kodu zorunluluğu oldu. Katılımcıların yüzde 39,6’sı İstanbul’daki baraj sularının kritik seviyeye inmesinin, yüzde 19,5’i Covid-19’un, yüzde 16’sı İstanbulkart’a 15 Ocak’tan itibaren HES kodu zorunluluğu getirilmesinin, İstanbul’un Ocak ayı gündemi olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ: AŞI ÇALIŞMALARI VE COVİD-19

Türkiye’nin Ocak ayı gündeminde, yurt çapında aşamalı olarak Covid-19 aşılamasının başlaması, Covid-19’un seyri ve Boğaziçi rektörün değişimi öne çıktı. Katılımcıların yüzde 33,8’i yurt çapında aşamalı olarak Covid-19 aşılamasının başlamasının, yüzde 30,6’sı Covid-19’un seyrinin, yüzde 17,1’i Boğaziçi Üniversitesi rektör değişiminin ocak ayı gündemi olduğunu ifade etti.

İSTANBULLUNUN STRESİ SEVİYESİ, 7.5

Katılımcıların stres ve kaygı seviyesinin, Aralık ayındaki oranlarla aynı olduğu görüldü. Ocak ayında, İstanbulluların stres seviyesi 7.5, kaygı seviyesi 7.2 ölçüldü. Kadınların stres seviyesi 8 iken, erkeklerin stres seviyesi 7.1 bulundu.

YAŞAM MEMNUNİYETİ AZALDI

Yaşam memnuniyeti seviyesi geçen aya göre azalarak 4.4 olarak belirlenirken mutluluk ve huzur seviyesi de bir önceki aya göre azaldı.

TARTIŞMALARIN YÜZDE 54.9’U, AİLE ORTAMINDA

Katılımcıların yüzde 35’i, Ocak ayında yüksek sesli bir tartışmaya girdiğini belirtirken, tartışmaların yüzde 54.9’unun aile ortamında gerçekleştiği tespit edildi. Ocak ayında, geçmiş üç aya göre, aile ortamında tartışmanın arttığı görüldü.

YÜRÜYÜŞ YAPANLARIN ORANI ARTTI

Katılımcıların yüzde 27.2’i düzenli spor yapıyor. Bunların yüzde 76.5’i tempolu yürüdüğünü, yüzde 12,5’i koştuğunu, yüzde 13’ü ise fitness yaptığını belirtti. Geçen ay ile karşılaştırıldığında tempolu yürüyüş yapanların oranında artış görüldü.

İSTANBUL’UN 3 SORUNU: OLASI İSTANBUL DEPREMİ, EKONOMİK SORUNLAR, ULAŞIM

Katılımcılara yöneltilen “Sizce İstanbul’un en önemli sorunu nedir?” sorusuna yüzde 46.1’i olası İstanbul depremi; yüzde 46’sı, ekonomik sorunlar; yüzde 38,5’i, ulaşım yanıtını verdi. Bu üç sorunu, göçmen ve mülteciler ile kentsel dönüşüm takip etti.

YÜZDE 85.8, HALK EKMEK SATIŞLARINI DESTEKLEDİ

Katılımcılara, İstanbul Halk Ekmek’in kentin işlek noktalarında mobil araçlarla ekmek satışı uygulamasını duyup duymadığı soruldu. Katılımcıların yüzde 69.6’sı duyduğunu; yüzde 85.8’i desteklediğini, yüzde 7.4’ü desteklemediğini, yüzde 6.8’i ise kararsız olduğunu belirtti.

Katılımcıların yüzde 53.1’i İstanbulkart ile toplu ulaşıma ek olarak alışveriş de yapılabildiğini duyduğunu belirtti.

YÜZDE 72.6, HANGİ AŞI GRUBUNDA OLDUĞUNU BİLMİYOR

Katılımcıların yüzde 96’sı Covid-19 aşısı olmadığını belirtti. Yüzde 74.6, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği risk gruplarına göre hangi aşı grubunda aşılanacağını; yüzde 48.7, kendisine aşı sırasının ne zaman geleceğini bilmediğini söyledi. Yüzde 13.8’i ise bir yıl sonra aşı olabileceğini düşündüğünü ifade. Katılımcılara “Aşılanma sırası size geldiği zaman Sinovac aşısı olmak istiyor musunuz?” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 44.3’ü olmak istediğini, yüzde 36.1’i olmak istemediğini, yüzde 19.6’sı ise kararsız olduğunu kaydetti. Erkeklerin yüzde 51.3’ü, kadınların ise yüzde 35.7’si Sinovac aşısı olmak istediğini açıkladı.

İstanbul Barometresi, Ocak 2021 bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.