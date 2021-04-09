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Araştırma: Sinovac’ın iki doz etkinliği BioNTech’in tek dozundan bile düşük

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Gerçek zamanlı bir araştırmanın sonucuna göre Çinli Sinovac’ın ürettiği Covid-19 aşısında, ikinci doz uygulandıktan iki hafta sonra etkinlik yüzde 56 düzeyinde.
Araştırma: Sinovac’ın iki doz etkinliği BioNTech’in tek dozundan bile düşük

Gerçek zamanlı bir araştırmanın sonucuna göre Çinli Sinovac’ın ürettiği Covid-19 aşısında, ikinci doz uygulandıktan iki hafta sonra etkinlik yüzde 56 düzeyinde.

Şili Üniversitesi’nce yürütülen araştırmanın sonuçları, Brezilya’daki Sinovac aşısı üçüncü faz çalışmalarında çıkan yüzde 50 etkinlik oranıyla uyumlu.

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 aşılarında etkinlik oranı için alt sınır olarak yüzde 50’yi belirlemişti.

İlk dozun etkinliği yüzde 3

Şili’deki çalışmada dikkat çeken bir diğer sonuçsa, Sinovac aşısında ilk dozun enfeksiyona karşı sadece yüzde 3 düzeyinde etkinliğinin çıkması.

Bu sonuç Sinovac aşısını tercih edenler için ikinci dozu vurulmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. İkinci dozdan sonra etkinlik önce yüzde 27.7’ye, uygulamadan iki hafta sonraysa yüzde 56’ya çıkıyor.

Yüzde 93’ü Sinovac’la aşılandı

19 milyonluk Şili’de 7,2 milyon kişiye aşı uygulanırken, bunlardan 4,3 milyonu ikinci dozu da vuruldu. İkinci dozu yaptıranların yüzde 93’üne Sinovac aşısı yapıldı.

Sinovac dışında BioNTech ve AstraZeneca aşılarının da onaylandığı ülkede son olarak Çinli CanSino firmasının ürettiği tek dozluk aşı da acil durum listesine eklendi.

Osman Müftüoğlu, Hürriyet

Şili’de dün 8 bin 195 yeni ‘corona’ vakası açıklanırken, bu salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka oranı olarak kayda geçti. Son 24 saatte 183 kişi Covid-19’dan hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 23 bin 979’a yükseldi.

Sinovac aşısının ilk dozunun dört haftalık periyotta anlamlı bir koruma sağlamadığına dikkat çeken Şili Üniversitesi Rektörü Ennio Vivaldi, ikinci dozun önemini vurguladı.

‘Sinovac fakir ülkelere bağışlanmalı’

Şili’deki çalışmayı değerlendiren Hong Kong Üniversitesi’nden moleküler virolog Prof. Jin Dong-yan, sonuçların beklendiği gibi çıktığını, bunun Sinovac’ı diğer aşılar yanında daha az talep görecek bir konuma ittiğini belirtti. Profesör, Hong Kong’daki uygulamayı örnek göstererek, “Bir kişi Sinovac’ın iki dozunu vurulsa dahi elde edilen koruma BioNTech’in tek dozundan bile düşük” dedi.

Jin, Sinovac aşılarını değerlendirmenin en iyi yolunun kaynakları kısıtlı ülkelere bağışlamak olduğunu söyledi.

İsrail’deki bir çalışmada BioNTech aşısında tek dozun yüzde 85 koruma sağladığı görülse de Pfizer firması aşının tamamen etkinliğini göstermesi için iki dozun da vurulması gerektiğini belirtiyor. Firmanın klinik testlerine göre ilk doz yüzde 52.4 koruma sağlarken, ikinci dozdan sonra yüzde 95 koruma elde ediliyor.

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