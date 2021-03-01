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Araştırma: Spor salonları Koronavirüs'ün yayılmasına neden oluyor

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ABD'de yapılan bir araştırmaya göre salgın döneminde spor salonlarına gitmek Koronavirüs'ün yayılmasına neden oluyor.
Araştırma: Spor salonları Koronavirüs'ün yayılmasına neden oluyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre salgın döneminde spor salonlarına gitmek Koronavirüs'ün yayılmasına neden oluyor.

Morbidity ve Mortality Weekly Report adlı akademik dergide yayımlanan araştırmaya göre, spor salonları Koronavirüs'ün bulaşması için yüksek risk oluşturuyor. Spor salonunda çalışanların, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyması gerektiğini belirten araştırmacılar, öğrencilere, Koronavirüs semptomları göstermeleri halinde kendilerini izole etmelerini tavsiye ediyor.

Yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının Temmuz ayında Hawaii’deki üç spor salonunda kayda geçen 21 Koronavirüs vakasında, virüs taşıyıcısı olan iki eğitmenin virüsü yaydığı tespit edilmiş. Araştırmacılar, Koronavirüs taşıyıcısı eğitmenlerden ders alan öğrencilerin yüzde 95’inin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtiliyor.

Araştırmacılar, spor salonlarında fiziksel mesafenin sağlanması, ortamın iyi havalandırılması ve semptom gösteren kişilerin ivedilikle izole edilmeleri gerektiğini belirtiyor. Araştırmacılar, “Açık alanlarda veya sanal olarak evde spor yapmak Koronavirüs'ün bulaşma riskini daha da azaltabilir” diye açıklıyor.

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