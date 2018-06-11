Arefe günü resmi tatil var mı? Memurlar 14 Haziran herkes izinli mi olacak?

2018 yılında Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Arefe günü resmi tatil olup olmayacağı büyük merak konusu oldu.

Rmazan Bayramı'nın Haziran ayına gelmesi ve okulların kapanması sebebiyle tatil planlar yapılmaya başladı. Geçtiğimiz sene 9 gün resmi tatil yapan memurlar bu yıl Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı sorusunun yanıtını aradı. Fakat bayramın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Ramazan Bayramı 9 gün tatil olmayacak. Bu sebeple Arefe günü resmi tatil olması gündeme geldi. Peki memurlar ve çalışanlar Arefe günü tatil mi yapacak?

14 HAZİRAN TATİL Mİ OLACAK?



Dini bayram günleri arasında yer alan Ramazan Bayramı, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürmektedir. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacaktır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.