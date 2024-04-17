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Arıklı: Havacılık Alanında En Büyük Projemiz Ercan Havalimanıdır

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs İlim Üniversitesi tarafından düzenlenen “KKTC Havacılığında Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar” konulu panele katıldı.
Arıklı: Havacılık Alanında En Büyük Projemiz Ercan Havalimanıdır

Bakan Arıklı, panelde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin havacılık alanında son yıllarda oldukça önemli projelere imza attığını, en önemlisinin de Ercan Havalimanı’nın yeni terminal ve pistinin tamamlanarak hizmete sunulması olduğunu belirtti.

Bakan Arıklı, Kıbrıs Türk halkının yakın coğrafyanın en büyük havalimanına sahip olduğunu belirterek “Ercan Havalimanı özelleştirmeden önce yılda 10 milyon dolar zarar ediyordu. Bugün yeni havalimanının yılda 1 milyar TL’lik bir gelir elde ediyor” dedi.

Ercan Havalimanı’nın özelleştirilmesinin dünyada bir benzeri olmadığını kaydeden Arıklı, kesilen her faturanın yüzde 52’sinin devlete kaldığını, özelleştirmenin ardından Ercan Havalimanı sayesinde devletin kasasına giren paranın 600 milyon Doları geçtiğini ifade etti. 

 

“HAVALİMANLARI YAŞAYAN ORGANİZMALAR GİBİDİR”

 

 “Havalimanları yaşayan organizmalar gibidir ve eksikleri zaman içerisinde giderilir. İstanbul Havalimanı’nı hizmete girdi ancak hala eksikleri var” diyen Arıklı, bu bağlamda Ercan Havalimanı hakkında olumsuz düşüncelerin yanlış olduğunun altını çizdi. Arıklı, Ercan Havalimanı’nın halkın malı olduğunu ifade ederek, “Ercan Havalimanı övünerek gösterebileceğimiz bir gurur kaynağımızdır.  Eksikler var ve bunlar zamanla tamamlanacaktır” dedi. Arıklı, Ercan Havalimanı’nın kapasitesinin geliştirilmesiyle birlikte ciddi istihdam ortamı olduştuğunu da sözlerine ekledi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de Ercan Havalimanı’nın geçmişten günümüze gelişimi ile ilgili bir sunum yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı.

 

ÖZÇELİK: ERCAN TÜM TEKNOLOJİK ALTYAPISI TAMAMLANMIŞ ŞEKİLDE HİZMET VERİYOR

 

T&T Ercan Havalimanı Genel Müdürü Serhat Özçelik de yaptığı konuşmada, yeni havalimanının kapasitesinin, 15 milyon yolcuya hizmet verebilecek şekilde artırılabileceğini söyledi. Özçelik, şu anda yeni terminal binası ve pistin tüm  teknolojik altyapısı tamamlanmış olarak hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.

 

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