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Arkadaşını sokak ortasında gözünden bıçakladı

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Bağcılar’da bir kişi, kavga ettiği arkadaşını gözünden bıçaklandı. Gözündeki bıçakla hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunurken, saldırgan gözaltına alındı.
Arkadaşını sokak ortasında gözünden bıçakladı

Olay, dün gece Bağcılar Şehit Yılmaz Kaan Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kız arkadaşlarıyla ilgili bir mesele yüzünden tartışan arkadaşlar M.C. (28) ve M.Ş. (35) cadde üzerinde kavga etmeye başladı.

M.Ş. kavga sırasında M.C'yi defalarca bıçakladı. Son bıçak darbesini gözüne alan M.C. yere yığılırken M.Ş. de koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Gözündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken gözünden bıçaklanan adamı gözündeki bıçakla birlikte hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan M.C. hayatını kaybederken şüpheli M.Ş., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan kavga ve bıçaklanma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin önce bağrıştığı ardından da kavga etmeye başladıkları ve bıçaklanan adamın cadde ortasında yere yığıldığı anlar görülüyor.

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