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Armağan Çağlayan: Programa Ajdar'ı konuk etmek istedik, 1 milyon euro istedi

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Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, YouTube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' programına şarkıcı Ajdar'ı konuk etmek için aradığını ancak Ajdar'ın kendisinden 1 milyon euro istediğini açıkladı.
Armağan Çağlayan: Programa Ajdar'ı konuk etmek istedik, 1 milyon euro istedi

Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından 'Gör Beni' programına Çikita Muz şarkısıyla ünlenen şarkıcı Ajdar'ı davet etmek istediğini açıkladı. Ancak Çağlayan, Ajdar'ın programa katılması için kendisinden 1 milyon euro istediğini söyledi.

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, YouTube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' programına şarkıcı Ajdar'ı konuk etmek için aradığını ancak Ajdar'ın kendisinden 1 milyon euro istediğini açıkladı.

Çağlayan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak durumu şu sözlerle anlattı:

"Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni’de konuk etmek içim Ajdar’ı aradık. Konuk olmak için 1 Milyon Euro istedi."

 

 

 

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