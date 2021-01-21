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Arnold Schwarzenegger aşı olup çağrı yaptı: Yaşamak istiyorsan benimle gel

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Terminatör serisiyle hafızalara kazınan oyuncu ve siyasetçi Arnold Schwarzenegger, Covid-19 aşısı oldu ve ardından takipçilerine “Yaşamak istiyorsan benimle gel” dedi.
Arnold Schwarzenegger aşı olup çağrı yaptı: Yaşamak istiyorsan benimle gel

Terminatör serisiyle hafızalara kazınan oyuncu ve siyasetçi Arnold Schwarzenegger, Covid-19 aşısı oldu ve ardından takipçilerine “Yaşamak istiyorsan benimle gel” dedi.

Serinin en bilinen cümlelerinden biriyle herkesi aşı olmaya çağıran Schwarzenegger aşı olduğu videoyu Instagram hesabıdan paylaştı.

Arabalı aşı uygulamasıyla aşısını yaptıran Schwarzenegger videonun altına şu cümleleri yazdı: “Bugün güzel bir gündü. Sırada beklediğim için hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Eğer siz de aşı olmak için uygun adaysanız bana katılın. Yaşamak istiyorsanız benimle gelin.”

Oyuncu ayrıca başka bir filmine daha gönderme yaparak aşıyı uygulayan sağlık çalışanına “O iğneyi yere bırak” dedi. ‘Jingle All the Way‘ filminde de “O kurabiyeyi yere bırak” diye bağırıyordu.

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