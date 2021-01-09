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Artvin'de KTÜ Öğrencilerinden Boğaziçili Öğrencilere Destek Eylemi

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Artvin'de ellerinde pankartlarla zıplayarak eylem yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri, “Zıpla zıpla zıplamayan kayyumdur” diye bağırdı.
Artvin'de KTÜ Öğrencilerinden Boğaziçili Öğrencilere Destek Eylemi

 
Prof. Dr. Melih Bulu'nun, 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması, üniversitede tepki çekti.

4 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk protestoda, polis ile öğrenciler karşı karşıya geldi.

Ertesi gün ise polisin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda, 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

“ÖĞRENCİ DEĞİLLER”

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınanlar arasında örgütsel kaydı olanların bulunduğunu, küçük bir kısmının Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıkladı.

Aynı gün, kampüsteki devir teslim töreninde öğretim üyeleri, rektör atamasına tepki gösterdi.

KTÜ’LÜ ÖĞRENCİLERİN İLGİNÇ EYLEMİ

Boğaziçili oldukları söylenilen öğrencilerin eylemlerine Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden destek geldi.

KTÜ’lü öğrenciler zıplayarak “Zıpla zıpla zıplamayan kayyumdur” diye bağırdı.

"Ferman padişahın, üniversiteler sokaklar bizimdir" yazılı pankartla yapılan ilginç eylem, sosyal medyada alay konusu oldu.

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