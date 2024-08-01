ARUCAD ile YADER Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Yenilikçi Adımlar Derneği (YADER) arasında çeşitli bilimsel etkinlikler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmesi ile ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Yenilikçi Adımlar Derneği (YADER) arasında çeşitli bilimsel etkinlikler, konferanslar ve sempozyumlar düzenlenmesi ile ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.



ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve Dernek Başkanı Hasan Karacan’ın imza koyduğu protokolde, YADER’in ECLSS (Avrasya Dil ve Sosyal Bilimler Konferansları) ve gelecekteki konferanslarına ARUCAD’ın ev sahipliği yapması, üniversitenin akademik personelinin düzenlenecek konferanslarda konuşmacı olması veya komitesinde yer alması gibi maddeler yer alıyor.

Bu anlaşma, YADER ve ARUCAD arasındaki işbirliğini daha da güçlendirerek, uluslararası bilimsel araştırma ve akademik faaliyetlerin kalitesini artırmayı hedefliyor. ECLSS, bu işbirliği ile birlikte yeni bir döneme girerken, akademik camia için de büyük fırsatlar sunacak.

Yenilikçi Adımlar Derneği (YADER), kurulduğu 2010 yılından bu yana geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemiş, toplumsal sorunlara odaklanan yenilikçi faaliyetler sunarak, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı görev edinmiştir. Bu amaçla, birçok ülkede geniş katılımlı uluslararası konferanslar düzenlenmesinde rol üstlenmiştir.

Rektör Vehbi, imzalanan protokolle ilgili olarak, düzenlenecek etkinlikler için heyecanlı ve sabırsız olduklarını belirterek, “ARUCAD olarak elimizden gelen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

YADER Başkanı Hasan Karacan ise bu işbirliğinin her iki kurum için de önemli fırsatlar yaratacağını ve topluma fayda sağlayacak projelerin önünü açacağını dile getirdi.