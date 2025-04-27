ARUCAD Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatı 17 Mayıs'ta

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), yaratıcı potansiyelini keşfetmek ve sanat, tasarım, iletişim, müzik ile sahne sanatları alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrenci adayları için 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü Üniversite kampüsünde Özel Yetenek Sınavı ve Mülakat gerçekleştirecektir. Adaylar, başarılı olmaları halinde %100’e varan burs olanaklarından yararlanarak ARUCAD’ın disiplinlerarası eğitim ortamına katılma şansı elde edebilecek.

Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara, KKTC vatandaşları, lise eğitimini kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan TC vatandaşları ve KKTC liselerinden mezun uluslararası öğrenciler başvurabilecek. 2025-2026 Akademik Yılı başvurularında gerekli koşulları sağlayan adaylar, %25, %50, %75, %90 ve %100 oranlarında burs kazanma imkanına sahip olacak.

ARUCAD’lı olmak isteyen adaylar; Plastik Sanatlar, Seramik, Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Arkeoloji, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Dijital Oyun Tasarımı, Modern Dans, Oyunculuk ve Ses Sanatları Tasarımı lisans bölümleri ile İç Mekan Tasarımı ön lisans bölümünün özel yetenek sınavı ve mülakatlarına çevrimiçi olarak başvuruda bulunabilecek.

ULUSLARARASI BİR ÖĞRENME DENEYİMİ

Sanat, tasarım, iletişim, müzik ve sahne sanatları alanlarında tematik ve disiplinlerarası bir eğitim modeline sahip ARUCAD, yaratıcı düşünceyi teşvik eden yapısıyla öğrencilerini kültürel ve teknolojik dönüşümün merkezine konumlandırıyor. 17 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Özel Yetenek Sınavı ve Mülakat ile, sanatsal potansiyelini keşfetmek ve yaratıcı bir kariyer yolculuğuna adım atmak isteyen adaylara kapılarını aralayan ARUCAD, çağdaş eğitim anlayışıyla öğrencilerine uluslararası düzeyde bir öğrenim deneyimi sunmayı amaçlıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru koşulları, sınav süreci ve burs olanakları hakkında detaylı bilgi almak için adaylar, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesini ziyaret edebilir veya 0533 873 85 85 – 0533 820 21 83 numaralı WhatsApp hatlarından eğitim danışmanları ile iletişime geçebilir.