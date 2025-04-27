  • BIST 9432.55
  • Altın 4074.595
  • Dolar 38.4399
  • Euro 43.7737
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!

ARUCAD Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatı 17 Mayıs'ta

» »
ARUCAD Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatı 17 Mayıs'ta
ARUCAD Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatı 17 Mayıs'ta

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), yaratıcı potansiyelini keşfetmek ve sanat, tasarım, iletişim, müzik ile sahne sanatları alanlarında kariyer yapmak isteyen öğrenci adayları için 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü Üniversite kampüsünde Özel Yetenek Sınavı ve Mülakat gerçekleştirecektir. Adaylar, başarılı olmaları halinde %100’e varan burs olanaklarından yararlanarak ARUCAD’ın disiplinlerarası eğitim ortamına katılma şansı elde edebilecek.

 

Özel Yetenek Sınavı ve Mülakatlara, KKTC vatandaşları, lise eğitimini kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan TC vatandaşları ve KKTC liselerinden mezun uluslararası öğrenciler başvurabilecek. 2025-2026 Akademik Yılı başvurularında gerekli koşulları sağlayan adaylar, %25, %50, %75, %90 ve %100 oranlarında burs kazanma imkanına sahip olacak.

 

ARUCAD’lı olmak isteyen adaylar; Plastik Sanatlar, Seramik, Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Arkeoloji, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Dijital Oyun Tasarımı, Modern Dans, Oyunculuk ve Ses Sanatları Tasarımı lisans bölümleri ile İç Mekan Tasarımı ön lisans bölümünün özel yetenek sınavı ve mülakatlarına çevrimiçi olarak başvuruda bulunabilecek.

 

ULUSLARARASI BİR ÖĞRENME DENEYİMİ

Sanat, tasarım, iletişim, müzik ve sahne sanatları alanlarında tematik ve disiplinlerarası bir eğitim modeline sahip ARUCAD, yaratıcı düşünceyi teşvik eden yapısıyla öğrencilerini kültürel ve teknolojik dönüşümün merkezine konumlandırıyor. 17 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Özel Yetenek Sınavı ve Mülakat ile, sanatsal potansiyelini keşfetmek ve yaratıcı bir kariyer yolculuğuna adım atmak isteyen adaylara kapılarını aralayan ARUCAD, çağdaş eğitim anlayışıyla öğrencilerine uluslararası düzeyde bir öğrenim deneyimi sunmayı amaçlıyor.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru koşulları, sınav süreci ve burs olanakları hakkında detaylı bilgi almak için adaylar, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesini ziyaret edebilir veya 0533 873 85 85 – 0533 820 21 83 numaralı WhatsApp hatlarından eğitim danışmanları ile iletişime geçebilir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ARUCAD’da “Engel Olma, Farkında Ol” Semineri Düzenlendi15 Mart 2025 Cumartesi 16:28
  • ARUCAD’dan SAT’a Hayati Destek14 Mart 2025 Cuma 14:22
  • ARUCAD Erkek Masa Tenisi Takımı Türkiye 3.’sü Oldu!01 Mart 2025 Cumartesi 10:22
  • ARUCAD Türkiye Üniversiteler Arası Masa Tenisi 1. Lig Müsabakalarında 3. Oldu28 Şubat 2025 Cuma 11:16
  • Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’ye Ziyaret21 Şubat 2025 Cuma 14:58
  • ARUCAD Yapımı “Parallel Poles” Lefkoşa’da İzleyiciyle Buluşuyor20 Şubat 2025 Perşembe 11:08
  • Lefkoşa Badminton Kulübü Başkanı Denerel’den ARUCAD Rektörü Vehbi’ye Teşekkür Ziyareti09 Şubat 2025 Pazar 14:56
  • ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Mezuniyet Sergilerini Ziyaret Etti07 Şubat 2025 Cuma 18:18
  • ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Mezuniyet Sergilerini Ziyaret Etti07 Şubat 2025 Cuma 11:48
  • ARUCAD’dan mezun 3 kişi kişisel sergi açtı04 Şubat 2025 Salı 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti