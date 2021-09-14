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Arucad’ın Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvurular Devam Ediyor

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulüne devam ediyor.
Arucad’ın Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvurular Devam Ediyor

ARUCAD, alanında tanınmış sanatçı akademisyen kadrosuyla, sanat, tasarım ve iletişim odaklı eğitim veriyor. Üniversite, yüksek lisans ve doktora programlarını tercih edecek adaylara, farklı disiplinlerin teorik ve pratik becerilerini kavramaları, özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kendi kavram ve eserlerini üretmeleri için yaratıcı bir ortam sunuyor.

Geniş Burs İmkânı   

Sanat, Mimari Tasarım ile İletişim Çalışmaları alanlarındaki üç Yüksek Lisans programına ve Mimarlık ile Sanat ve Kültür Yönetimi alanlarındaki iki Doktora programına başvuruda bulunacak KKTC vatandaşı ve uluslararası aday öğrencilerine %100’e varan burs olanağı sunuluyor.

Disiplinlerarası eğitim modeli ile ARUCAD, sanat, tasarım, iletişim alanlarında ayrıcalıklı kariyer sahibi olmak isteyen herkese Üniversitenin Girne Kampüsü’nde lisansüstü eğitim olanağı sağlıyor. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunacak çalışan adaylar, katılım kolaylığı sağlanması açısından akşam saatlerinde yapılacak derslerle tercih ettikleri alanda uzmanlaşma fırsatı bulabilecek.

Adaylar, yüksek lisans ve doktora programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve (0533) 833 07 07 numaralı telefondan ulaşabilir.

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