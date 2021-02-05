Asgari ücret ne kadar oldu? Toplantıdan ne sonuç çıktı?

Asgari ücret ne kadar oldu? Toplantıdan ne sonuç çıktı?

Üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, devletin 4 bin 400 TL’lik önerisini “açlık sınırı” olması nedeniyle reddeden işçi tarafı, kararın oy çokluğuyla geçmemesi için tutanağa imza atmadan toplantıyı terk etti.

ÜCRET BELİRLENEMEDİ

Toplantı çıkışında açıklama yapan işçi tarafı temsilcisi Ali Yeltekin, “maalesef işveren ile devlet oyunu yine sahnede” diyerek, devletin açlık sınırında bir teklif yapacağını bildiklerinden dolayı toplantı tutanağına imza atmadıklarını ve toplantıyı ‘gayrı-resmi’ bir görüşmeye çevirdiklerini kaydetti.

Toplantıya işveren tarafının katılmadığını, 5 devlet, 4 de işçi temsilcisinin katıldığını belirten Yeltekin, devletin 4 bin 400 TL’lik kararını oyçokluğuyla geçirmemesi adına bu hamleyi yaptıklarını kaydetti.

İŞVEREN KATILMADI

İşçi temsilcisi Yeltekin, işveren tarafının "pandemi koşullarını bahane ederek" toplantıya katılmadığını da sözlerine ekledi.