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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı: "Vatandaşa bir sürprizimiz var"

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı: "Vatandaşa bir sürprizimiz var"
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı: "Vatandaşa bir sürprizimiz var"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Saat 14.30'da başlayan toplantı öncesi konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, işçi ve işveren taraflarının kısa zamanda sonuca ulaşacağına olan inancını ifade etti.

Sucuğlu, Başbakan Ersin Tatar ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Halkımıza bir yeni yıl mujdemiz olacak. Ne işveren ne de işçi tarafına külfet getirmeyecek müjde olacak" diyerek, bahsi geçen sürprizi yakın zamanda açıklayacağını söyledi.

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