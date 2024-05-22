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Asgari ücrete itiraz süresi başladı

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Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete’de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.
Asgari ücrete itiraz süresi başladı

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete’de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dünkü toplantısında alınan ve 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete’de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni asgari ücret; brüt 34 bin 70 TL, net 29 bin 640 TL, haftalık 7 bin 862 TL 30 kuruş, günlük bin 572 TL 46 kuruş ve saatlik 196 TL 55 kuruş olarak uygulanacak.

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