Asgari ücrete itiraz süresi başladı

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete’de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dünkü toplantısında alınan ve 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete’de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.
Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yeni asgari ücret; brüt 34 bin 70 TL, net 29 bin 640 TL, haftalık 7 bin 862 TL 30 kuruş, günlük bin 572 TL 46 kuruş ve saatlik 196 TL 55 kuruş olarak uygulanacak.
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