Asgari ücrete itiraz süresi başladı

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete’de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete’de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dünkü toplantısında alınan ve 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete’de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni asgari ücret; brüt 34 bin 70 TL, net 29 bin 640 TL, haftalık 7 bin 862 TL 30 kuruş, günlük bin 572 TL 46 kuruş ve saatlik 196 TL 55 kuruş olarak uygulanacak.