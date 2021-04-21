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Aşı olana ‘bir dal mariuhana’ bedava

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ABD’nin başkenti Washington DC’de marihuana aktivistleri ‘aşıya bir dal marihuana‘ kampanyası düzenliyor.
Aşı olana ‘bir dal mariuhana’ bedava

D.C. Marijuana Justice isimli yerel marihuana savunucusu grubun başlattığı kampanyayla ücretsiz marihuana karşılığında Covid-19 aşısı olmaya teşvik amaçlanıyor.

Aşı için oluştrulan merkezden dozunu ve joint’ini (marihuana kullanılarak sarılan sigara) alıp çıkanlardan biri de Josh Miller.

Miller iki nedenden orada olduğunu belirterek “Bir aşımı oldum. İki marihuanamın tadını çıkarıyorum. Kronik bel ağrım var, iyi geliyor” dedi.

Belediye başkanlığının verilerine göre şehrin yaklaşık 700 bin kişilik nüfusunun yüzde 30’u aşısının bir ya da iki dozunu oldu.

Güneşli bir bahar gününde merkeze gelen Miller ve diğerleri aşısını olduktan sonra D.C. Marijuana Justice standından joint’lerini alıyor.

Aktivist Adam Eidinger aşı söz konusu olunca bilimi reddeden çok sayıda insan olduğunu belirterek şunları söyledi: “Eğer marihuananın bilimsel olarak güvenli olduğunun kanıtlandığına inayorsanız, aşıların da güvenli olduğuna inanmalısınız çünkü klinik deneylerde bu kanıtladı mesajı vermek istiyoruz.”

Şehirde 2015’ten bu yanada marihuananın rekreasyonel amaşlı kullanımı yasal. Ancak Eidinger yasanın özellikle satışı konusunda reforma ihtiyacı olduğu görüşünü savunuyor.

Benzer bir etkinlik marihuana kullananların gayriresmi bayramı 20 Nisan’da (4/20) New York’ta düzenlenmişti.

 

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